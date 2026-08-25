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В Украине испытали новый морской дрон MV11

  • 25.08.2026, 22:38
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В Украине испытали новый морской дрон MV11

Он может перевозить до 2200 килограммов.

Серия беспилотных надводных судов (USV) «Магура», прошедшая боевые испытания в Украине, пополнилась крупнейшим на сегодняшний день представителем, сообщает TWZ.

Издание сообщило, что новый MV11 предназначен для операций в открытом океане продолжительностью до недели и может перевозить полезную нагрузку весом до 2 200 килограммов.

На данный момент беспилотный катер был продемонстрирован в одной конфигурации: оснащенный 18 небольшими перехватчиками Sting с вертикальным запуском, что превращает его в небольшую плавучую батарею для борьбы с дронами.

«Учитывая значительную грузоподъемность и другие возможности, его можно использовать и в других ролях», – говорится в статье.

Отмечается, что MV11 впервые был представлен широкой публике на параде по случаю Дня Независимости Украины в столице страны – Киеве. Беспилотные воздушные, наземные и морские системы стали главными элементами этого мероприятия, что подчеркнуло их ключевое значение в современных Вооруженных силах Украины.

В морской части парада, проходившей вдоль участка реки Днепр, были представлены и другие представители семейства «Магура», а также другие беспилотные морские аппараты (USV), в частности, камикадзе и аппараты, вооруженные переоборудованными ракетами «воздух-воздух».

«Мы гордимся тем, что представляем MV11 в День независимости Украины. Это не просто самый большой морской дрон – это платформа, обеспечивающая многосферные возможности: единый носитель, который транспортирует и запускает другие беспилотные системы вдали от берега, что позволяет проводить операции во всех сферах. В компании UFORCE мы сосредоточены на создании наилучших возможностей для Украины и ее союзников, отстаивающих свободу. «Мы уверены, что MV11 станет основой для многих успешных миссий и позволит еще сильнее оттеснить врага», – отметил генеральный директор компании UFORCE Олег Рогинский.

Компания UFORCE была основана в Украине, но её головной офис расположен в Лондоне, в Великобритании. Её часто описывают как оборонный конгломерат, специализирующийся на беспилотных технологиях, под эгидой которого работает несколько различных предприятий.

Издание отметило, что многие её подразделения также расположены за пределами Украины. Например, главное конструкторско-исследовательское бюро, занимающееся разработкой серии «Магура», находится в Португалии.

Пока неизвестно, какими именно возможностями для обнаружения и отслеживания целей оснащен MV11. Однако этот беспилотный надводный аппарат (USV) имеет мачту в кормовой части, и на имеющихся на сегодняшний день снимках видно, что он оснащен камерной турелью, навигационным радаром и двумя другими антеннами в форме рогов.

«Система камер может использоваться для обнаружения и слежения за целями, а также просто для улучшения ситуационной осведомленности. Дополнительные антенны могут обеспечивать пассивное обнаружение воздушных целей по их сигнальным излучениям или служить для других целей», – поясняется в публикации.

Издание напомнило, что Украина уже располагает беспилотными надводными судами, вооружёнными традиционными зенитными ракетами, которые, по утверждению страны, были успешно применены для сбивания российских самолётов и вертолётов.

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