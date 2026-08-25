Иран вслед за Россией охватил масштабный топливный кризис 1 25.08.2026, 22:54

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Люди в панике скупают бензин.

У автозаправочных станций в Тегеране образовались длинные очереди. Блокада со стороны США привела к дефициту топлива и усилила беспокойство среди автомобилистов, что свидетельствует о все большем влиянии войны на экономику Ирана, пишет Financial Times.

Ажиотаж возник после того, как администрация президента США Дональда Трампа объявила о новой кампании экономической войны против Тегерана. Организация по оптимизации энергопотребления – иранская государственная структура, ответственная за управление топливными ресурсами, – предупредила о «критическом» дефиците бензина.

Один из сотрудников АЗС в столице рассказал, что люди спешат заправляться «еще до того, как у них закончится топливо в баках», поскольку опасаются, что война может возобновиться или цены вырастут. По словам сотрудника, ограничение в 20 литров на автомобиль вынуждает водителей возвращаться на заправки снова и снова.

Иран, являющийся крупным экспортером нефти, в течение длительного времени полагался на импорт бензина, чтобы компенсировать дефицит собственных поставок. Однако морская блокада США, введенная 14 июля, существенно ограничила возможности Ирана по закупке топлива. Кроме того, еще в начале войны американо-израильские бомбардировки уничтожили часть нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Импорт по северным маршрутам также существенно затруднился из-за последствий войны в Украине и потери Россией значительной части своих нефтеперерабатывающих мощностей.

Организация по оптимизации энергопотребления сообщила, что в настоящее время Ирану не хватает 15 млн литров бензина для покрытия общего суточного спроса, который составляет 135 млн литров.

Иранские чиновники заявляют, что дефицит топлива усугубился из-за системы субсидий, благодаря которой 90-миллионное население страны получает один из самых дешёвых видов бензина в мире. Водители платят от 15 000 иранских риалов (0,0075 долл.) до 50 000 риалов за литр. В правительстве заявляют, что нынешняя система квот больше не является устойчивой из-за стремительного роста инфляции и перебоев с поставками, вызванных войной.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в этом месяце заявил, что продажа бензина по ценам ниже рыночных оказывает огромное давление на государственные ресурсы, необходимые для субсидирования продуктов питания и поддержки работников. При этом Мохсен Хаджи-Мирзаи, глава администрации Пезешкиана, 24 августа заявил, что правительство намерено сократить квоты, однако окончательное решение по ценам пока не принято.

«Людям, возможно, придется платить более высокие цены за потребление сверх установленных для них квот», – сказал он.

Перспектива повышения цен на топливо для населения, покупательная способность которого сейчас ниже, чем когда-либо, является чрезвычайно деликатным вопросом. Так, национальная валюта Ирана в последние дни упала до нового минимума – 2 млн риалов за доллар. Годовая инфляция приблизилась к 90%, а продовольственная инфляция составляет около 130%.

Предполагается, что иранское правительство продолжит принимать краткосрочные меры по обеспечению поставок топлива, одновременно пытаясь развивать общественный транспорт, а также отечественную автомобильную и нефтеперерабатывающую промышленность.

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