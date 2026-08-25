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Трамп заявил о намерении переименовать озеро Онтарио

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  • 25.08.2026, 21:50
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Трамп заявил о намерении переименовать озеро Онтарио

Канада пообещала «дать отпор».

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность переименования озера Онтарио в озеро Америка.

По словам американского лидера, переименование озера связано с тем, что США больше не рассчитывают «иметь много дел с Онтарио»». Он также выразил благодарность за внимание к этому вопросу.

Канадские власти отреагировали на заявление президента США о возможном переименовании озера. Министр промышленности Канады Мелани Жоли прокомментировала это журналистам во вторник, 25 августа.

«Мы всегда будем называть его озером Онтарио», - ответила на это Жоли.

Министр добавила, что пока продолжаются подобные «выходки» США, Канада будет действовать стратегически и даст отпор.

Озеро Онтарио, входящее в систему Великих озер Северной Америки, находится на границе США и Канады, а его название происходит от одноименной канадской провинции, где расположено северное побережье.

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