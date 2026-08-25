Удар ВСУ по Афипскому НПЗ: появились спутниковые снимки
- 25.08.2026, 22:06
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Заводу нанесен существенный ущерб.
В сети опубликовали спутниковые снимки Афипского нефтеперерабатывающего завода, пострадавшего в результате ночного удара Сил обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на объекте была поражена совместная установка по переработке газа и газового конденсата.
Установка СПГК предназначена для получения товарных нефтепродуктов, в частности бензина и дизельного топлива, а также подготовки сырья для дальнейшей переработки.