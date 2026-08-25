Удар ВСУ по Афипскому НПЗ: появились спутниковые снимки 25.08.2026, 22:06

2,542

Иллюстрационное фото

Заводу нанесен существенный ущерб.

В сети опубликовали спутниковые снимки Афипского нефтеперерабатывающего завода, пострадавшего в результате ночного удара Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на объекте была поражена совместная установка по переработке газа и газового конденсата.

Установка СПГК предназначена для получения товарных нефтепродуктов, в частности бензина и дизельного топлива, а также подготовки сырья для дальнейшей переработки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com