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Удар ВСУ по Афипскому НПЗ: появились спутниковые снимки

  • 25.08.2026, 22:06
  • 2,542
Удар ВСУ по Афипскому НПЗ: появились спутниковые снимки
Иллюстрационное фото

Заводу нанесен существенный ущерб.

В сети опубликовали спутниковые снимки Афипского нефтеперерабатывающего завода, пострадавшего в результате ночного удара Сил обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на объекте была поражена совместная установка по переработке газа и газового конденсата.

Установка СПГК предназначена для получения товарных нефтепродуктов, в частности бензина и дизельного топлива, а также подготовки сырья для дальнейшей переработки.

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