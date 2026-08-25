В Гродно врачи провели сложнейшую восьмичасовую операцию 3 25.08.2026, 23:36

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Иллюстрационное фото

Пациента привезли с тяжелой инфекцией.

В Гродненской университетской клинике провели сложнейшую восьмичасовую операцию 68-летнему пациенту, которого доставили в тяжелом состоянии из-за сильной инфекции, сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.

Мужчину срочно перевели в университетскую клинику из районной больницы. Обследование показало сильный инфекционный процесс в забрюшинном пространстве.

Диагностика показала, что инфекция затронула искусственный сосудистый протез, который ранее установили для восстановления кровотока в ногах, — его решили заменить на донорский. При этом выяснилось, что источником инфекции был не сам протез, а разрушенный участок тонкой кишки, плотно прилегавший к нему.

Во время восьмичасовой операции медики удалили протез из гнойного очага и установили вместо него донорский, чтобы восстановить нормальный кровоток к ногам. Затем удалили пораженный участок двенадцатиперстной кишки и соединили здоровые участки кишечника.

«Уникальность помощи заключалась как в сложности самих вмешательств, требующих высокой квалификации хирургов и строгого соблюдения хирургической техники, так и проведении их с учетом сильнейшего воспалительного процесса», — рассказали в управлении.

После операции состояние пациента нормализовалось, его выписали домой под амбулаторное наблюдение.

К слову, мужчина уже не впервые перенес сложную операцию. Ранее в университетской клинике ему восстанавливали кровообращение в ногах с помощью искусственного сосудистого протеза. Тогда он обратился из-за сильной боли: сначала она появлялась при ходьбе, а затем стала беспокоить и в покое.

Однако позже атеросклероз продолжил прогрессировать. В прошлом году в областном кардиоцентре мужчине сделали аортокоронарное шунтирование, чтобы восстановить кровоток в сердце и снизить риск инфаркта.

Через некоторое время у него появилась сильная слабость и высокая температура. Сначала мужчину госпитализировали в районную больницу, затем перевели в Островецкий межрайонный центр, где и выявили инфекцию в забрюшинном пространстве. После этого пациента направили в Гродненскую университетскую клинику.

По словам заведующего сосудистым отделением Павла Горячева, для восстановления кровотока хирурги все чаще используют донорские сосудистые протезы. В клинике уже провели около десяти таких операций.

Один из первых пациентов, которому здесь пересадили участок донорской аорты, недавно пришел на контрольный осмотр спустя 12 лет. Тогда операция понадобилась из-за инфекции синтетического протеза и начинавшегося сепсиса. По данным врачей, донорский сосуд до сих пор работает нормально.

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