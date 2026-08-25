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Британский полковник: Мобилизация обернется для Путина тысячами новых «мальчиков в цинке»

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  • 25.08.2026, 23:19
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Британский полковник: Мобилизация обернется для Путина тысячами новых «мальчиков в цинке»

До сих пор диктатору РФ удавалось ограждать свой «средний класс» от войны.

Мобилизация 300 тысяч человек, которую готовится провести в России, может положить конец войне, но не так, как это себе видит российский диктатор Владимир Путин. Об этом в колонке для The Telegraph написал полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Он пишет, что новая волна мобилизация может повторить историю Афганской войны в СССР, когда домой возвращали тысячи погибших призывников - «мальчиков в цинке». Тогда матери российских солдат устраивали марши к Кремлю, требуя вернуть их домой. «Цинковые гробы, возвращавшиеся из Афганистана, горе и гнев, которые они вызвали, стали важным фактором не только в окончании войны, но и в распаде Советского Союза», - пишет автор.

При этом автор добавил, что текущая война России против Украины уже унесла гораздо больше жертв. Но в России она не вызывает особых протестов. Причиной этого он считает то, что до сих пор «Путину удавалось избегать отправки на фронт призывников русского происхождения против их воли»:

«Российская армия пополнялась пленными, наемниками, представителями этнических меньшинств и мужчинами из бедных регионов, которых привлекали зарплаты, чрезвычайно высокие по российским меркам, или обещание освобождения из тюрьмы».

Такие люди, отметил он, стали «расходным материалом» для жителей Москвы и Петербурга.

Также он пишет о том, что оккупационная российская армия плохо оснащена, солдаты испытывают холод и голод, их подвергают жестоким наказаниям, чтобы они отправились на поле боя.

«Это мясорубка, пожирающая молодых людей с промышленной скоростью», - так он охарактеризовал путинскую армию.

Если в такую армию мобилизовать сотни тысяч мужчин из более благополучных семей, то это может кардинально изменить политическую ситуацию в РФ. Возможно, впервые войну почувствуют и в условном российском «среднем классе».

«Внезапно на смерть на Донбасс может быть отправлен не сын какой-нибудь чеченской или татарской матери, не освобожденный из тюрьмы преступник и не иностранный наемник. Это могут быть их собственные сыновья», - добавил он.

В этом, считает автор, заключается реальная опасность для Путина. И поэтому российский диктатор стоит «перед непростым выбором»: продолжать войну или признать провал.

«Путин, похоже, верит, что если он просто сможет пережить Украину и ее союзников, победа каким-то образом придет сама собой, из состояния истощения», - добавил эксперт и подчеркнул, что европейские союзники по-прежнему должны обеспечивать Украину оружием, чтобы она продолжала противостоять России.

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