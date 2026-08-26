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ЕС назвал кибератаки одной из главных угроз для чиновников в 2026 году

  • 26.08.2026, 1:13
ЕС назвал кибератаки одной из главных угроз для чиновников в 2026 году

Чиновники ЕС стали мишенью «государственного фишинга».

В Евросоюзе кибератаки на мессенджеры назвали одной из главных угроз для высокопоставленных чиновников в 2026 году. Это следует из внутренней презентации подразделения киберзащиты ЕС, передает Politico.

В презентации отмечается, что аккаунты европейских чиновников в мессенджерах пытаются взломать иностранные правительства. Чиновники ЕС стали мишенью «государственного фишинга» — кампаний с господдержкой, во время которых конкретных людей обманом убеждают перейти по сомнительным ссылкам или открыть вредоносные вложения. Кибермошенники используют «методы социальной инженерии» и создают персонализированные сообщения, чтобы обмануть чиновников ЕС, сообщили в презентации.

По данным Politico, за этот год по меньшей мере пять национальных киберагентств указали на попытки взлома аккаунтов в Signal и WhatsApp. Голландские спецслужбы связали инциденты с деятельностью российских хакеров. Тогда чиновников предупреждали о мошеннической схеме с поддельными чат-ботами службы поддержки. Так злоумышленники убеждали пользователей поделиться своими кодами и захватывали их учетную запись. Издание отмечает, что упоминание кибератак в презентации — первый зарегистрированный случай, когда власти ЕС официально связывают такие атаки с иностранным правительством.

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