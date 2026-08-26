Психологи рассказали, как раскрыть свои сильные стороны 26.08.2026, 0:59

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Есть три фактора, которые могут препятствовать этому.

Многие люди не замечают собственных сильных качеств, поскольку сосредоточены на недостатках или находятся в окружении, которое не умеет ценить их способности, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

В качестве яркого примера можно привести историю Стива Джобса. В школе его считали способным, но проблемным учеником, а коллеги по работе отмечали его выдающийся интеллект и творческий подход, одновременно критикуя сложный характер. Однако именно сочетание независимости, любопытства и нестандартного мышления впоследствии помогло Джобсу создать Apple.

Психологи выделяют три причины, по которым сильные стороны могут оставаться незаметными. Первая — так называемая «тень», когда достоинство тесно связано с недостатком. Бунтарство может идти рядом с творческим мышлением. Полностью избавиться от такой особенности бывает непродуктивно, важнее научиться ею управлять.

Вторая причина — неправильно настроенная сильная сторона. Например, склонность постоянно просчитывать худшие сценарии может восприниматься как тревожность, хотя при правильном подходе она помогает заранее замечать риски и лучше готовиться.

Наконец, проблема может быть в окружении. «Возможно, проблема не в вас. Ваша среда может вам не подходить», — пишут авторы.

Эксперты советуют искать людей, способных увидеть способности за недостатками. Такой наставник помогает не только распознать сильные стороны, но и понять, где они принесут максимальную пользу.

«Иногда самый нужный человеку подарок — тот, кто покажет ему то, чего он пока не способен увидеть в себе», — считают авторы.

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