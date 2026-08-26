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ВС Швеции призвали забрать участок россиянина близ подземной военной базы

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  • 26.08.2026, 2:41
  • 5,266
ВС Швеции призвали забрать участок россиянина близ подземной военной базы

Чтобы предотвратить риски наблюдения.

Вооруженные силы Швеции подали заявку на экспроприацию объекта недвижимости вблизи военно-морской базы Мускё, ссылаясь на угрозу нацбезопасности нахождение объекта в собственности гражданина России. Об этом сообщает шведский телеканал TV4 со ссылкой на министра обороны Пола Йонсона.

«Вооруженные силы заявили, что должны контролировать территорию, и у них есть потребность расширяться. Речь идет о том, что им потребуется расширять свою деятельность там, и они также хотят гарантировать, что не будет риска того, что какие-либо субъекты смогут вести наблюдение или получить тактическое преимущество», — заявил Йонсон.

TV4 отмечает, что объект расположен вблизи одного из входов на базу и обладает «уникальными» условиями для ее усиления, прежде всего против беспилотников.

Шведское управление крепостей (Fortifikationsverket) передала заявку на экспроприацию в канцелярию правительства для дальнейшего рассмотрения.

Йонсон заявил, что Швеции необходимо «избежать тактических рисков». «Мы будем работать над расширением общей обороны сейчас, и мы хотим знать, есть ли факторы, ограничивающие расширение военной деятельности в ЕС в свете серьезной ситуации в области безопасности», — указал министр, добавив, что аналогичные решения могут быть приняты и в отношении других объектов.

По мнению министра, Стокгольму предстоит выстроить гораздо более надежную систему безопасности из-за усиления «сбора разведывательной информации».

Также он отметил, что Швеция хочет перенять некоторые законы Финляндии, где ограничивается возможность приобретения недвижимости иностранцами.

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