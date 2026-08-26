Самолет «Белавиа» экстренно сел в Анкаре из-за самочувствия пассажира 7 26.08.2026, 4:17

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Иллюстрационное фото

Спасти мужчину не удалось.

Самолет «Белавиа», который вечером 24 августа вылетел из Шарм-эль-Шейха в Минск, совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Турции Анкары. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Об этом журналистам Onliner рассказал очевидец.

По словам мужчины, еще до посадки в самолет ему показалось, что один из пассажиров чувствует себя плохо.

— Его шатало по сторонам, он жаловался на головную боль и даже врезался в стекло в терминале. При этом люди, которые сидели рядом с ним, говорят, что запаха алкоголя не было. Он сидел в самом хвосте, я в начале, поэтому всю серьезность ситуации я осознал, когда стюардессы начали перемещаться по салону бегом, а нам запретили вставать, — рассказал пассажир самолета.

Рейс вылетел из Шарм-эль-Шейха в 21.10 и около 23.30 экстренно приземлился в турецкой Анкаре.

— После четырех часов простоя и дозаправки самолета мы снова вылетели в Минск. Пассажиры провели в самолете около 11 часов с момента вылета из Шарм-эль-Шейха и до посадки в Минске, — рассказал читатель.

Подробности случившегося журналистам позже сообщили в «Белавиа». Согласно авиакомпании, 24 августа в 23.30 чартерный рейс Шарм-эль-Шейх — Минск совершил посадку в аэропорту турецкой Анкары в связи с резким ухудшением самочувствия пассажира.

— Экипаж предпринимал все меры для оказания помощи. Еще перед посадкой в Анкаре бортпроводники объявили по громкой связи о том, что требуется поддержка медицинских работников. На призыв откликнулись два квалифицированных врача. Пассажиру была проведена сердечно-легочная реанимация.

Командир воздушного судна принял решение о выполнении экстренной посадки, чтобы оперативно передать пассажира медикам.

К сожалению, несмотря на все предпринятые усилия, спасти жизнь пассажира не удалось.

После выполнения необходимых процедур и дозаправки самолет вылетел из Анкары в Минск в 2.50 25 августа и совершил посадку в Минске в 7.42.

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