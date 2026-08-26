закрыть
27 августа 2026, четверг, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китай и Индия вернулись к спору о границе

2
  • 26.08.2026, 7:59
  • 3,254
Китай и Индия вернулись к спору о границе

Достигнута важная договоренность.

Китай и Индия во вторник 25 августа договорились продолжить диалог и стремиться к «справедливому, разумному и взаимоприемлемому урегулированию» пограничного вопроса после переговоров в Пекине.

Об этом сообщает Reuters.

Важно пояснить, что Китай и Индия это две густонаселенные страны мира, которые обладают ядерным оружием и имеют общую границу протяженность около 3800 км. Однако эта граница в значительной степени не демаркирована и является спорной в Гималаях, из-за чего в 2020 году на этом участке между странами возникло столкновение (там горная местность, из-за чего невозможно пометить границу).

Возвращаясь к переговорам 25 августа, в МИД Китая заявили, что их министр Ван И и советник по нацбезопасности Индии Аджит Довел провели «всесторонние, углубленные, дружеские и откровенные» дискуссии по вопросам границы и двусторонних отношений.

Посольство Индии в Китае подтвердило в соцсетях, что обе стороны пересмотрели двусторонние отношения и обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества и поддержания стабильности и мира в пограничных районах.

Что предшествовало и чего теперь ожидать

Reuters пишет, что отношения между Китаем и Индией постепенно улучшались в последние годы после смертоносного пограничного столкновения 2020 года, которое привело к четырехлетнему военному противостоянию, прежде чем в октябре 2024 года было достигнуто соглашение о разведении войск.

В прошлом году премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые за 7 лет посетил Китай, что стало признаком потепления отношений. И совсем недавно новый пограничный спор спровоцировал резкий дипломатический обмен мнениями между двумя странами.

«Обе стороны должны извлечь уроки из исторического опыта, отвести пограничному вопросу надлежащее место в двухсторонних отношениях и двигаться вперед без стагнации, регресса или отклонений», - процитировал глава МИД Китая индийского коллегу, с которым вел переговоры 25 августа.

Также в заявлении китайского МИД анонсировали, что страны договорились провести следующий раунд переговоров по пограничному вопросу уже в Индии. Встреча состоится в 2027 году.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук
Решающий момент
Решающий момент Валерий Залужный