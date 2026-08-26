«Продать сына Путину она готова, а бесплатно дарить – нет» 15 Алеся Бацман

26.08.2026, 7:07

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Вот та самая иголка, на конце которой смерть Кощея кроется.

Мать убитого оккупанта записала вирусное обращение к Путину.

«Путин, вы гробите и убиваете наших пацанов! Мы даже похоронные не можем получить! Привезли сына без головы! Вы что, издеваетесь над нами?! Вы хотите гражданской войны? Скоро вы ее получите! Погребальные нам не отдают! Говорят, скоро мобилизация, я не отдам второго своего сына! Я костьми лягу! Матери, поднимайтеся! Поднимайтеся, матери! За что наши сыновья погибают?! Путин, когда ты все это прекратишь?! Когда ты шакалов своих устранишь – везде и повсюду они наживаются! Хочешь в отпуск – плати! Не хочешь на передок – плати! За все плати! Нам погребальные деньги не отдают! Эти шакалы твои, бл…дь! Офицерье еб…ное будет наживаться на наших сыновьях и наших слезах!»

Этой российской матери привезли сына без головы с фронта. Но гнев ее вызвал не этот факт, а то, что ей за него не отдают похоронные деньги. То есть продать жизнь сына Путину она готова, а бесплатно дарить – нет.

Вот та самая иголка, на конце которой смерть Кощея кроется.

Алеся Бацман, Facebook

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