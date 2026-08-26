Гуманоиды впечатлили на Всемирных играх человекоподобных роботов в Пекине 8 26.08.2026, 13:51

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Фото: Getty Images

Роботы превзошли многие человеческие рекорды.

В Пекине завершились вторые Всемирные игры гуманоидных роботов, показавшие одновременно стремительный прогресс робототехники и ее нынешние пределы. Машины научились бегать быстрее прошлогодних участников, превзошли человеческие рекорды в отдельных дисциплинах и продемонстрировали впечатляющую координацию. Но при выполнении обычных бытовых задач они по-прежнему заметно уступают человеку, пишет ArsTechnica (перевод — сайт Charter97.org).

Самыми зрелищными моментами соревнований стали забеги. Некоторые роботы преодолели 100 метров быстрее результата, установленного рекордсменом Усэйном Болтом. Однако вместе с рекордами были и многочисленные падения. Несколько машин не смогли нормально затормозить после финиша, врезались в ограждения, ломались и даже загорались.

По мнению Дипама Пателя, специалиста по компьютерным наукам из Университета Пердью, прогресс за год действительно оказался значительным. «Определенно произошел огромный инженерный рывок по сравнению с тем, что было в прошлый раз», — заявил он.

Однако эти достижения не означают, что гуманоиды уже превратились в универсальных помощников. Большинство машин оптимизированы под конкретные соревнования и заранее подготовленные сценарии. Робот, способный быстро пробежать 100 метров, вовсе не обязательно умеет выполнить простую работу по дому.

Именно поэтому наиболее показательными на Играх оказались менее зрелищные дисциплины. Роботов заставляли стирать и развешивать белье, складывать одежду, убирать помещения, переносить багаж в отеле, раскладывать книги и выполнять мелкую работу руками. В пожарно-спасательном испытании из 12 команд лишь три смогли выполнить все задания.

Еще одна проблема — зависимость от человека. В ряде дисциплин участникам разрешали дистанционное управление, хотя за это снижали итоговый балл. По словам Пателя, настоящая автономность требует от роботов способности самостоятельно справляться с огромным количеством непредвиденных ситуаций.

«Нужно, чтобы робот обучился всем возможным нестандартным сценариям, а это практически невозможно», — объяснил исследователь.

Пекинские Игры показали двойственную картину. Роботы стремительно совершенствуются в узких, заранее определенных задачах, но универсальности им пока не хватает. И главный тест для отрасли пройдет уже не на спортивной арене, а на заводах, складах, в отелях и обычных домах.

На фоне миллиардных инвестиций именно способность безопасно и самостоятельно работать в реальном мире, а не эффектные рекорды и вирусные видео, может стать главным показателем зрелости гуманоидной робототехники.

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