Ученые рассказали, почему так важно иметь хобби

Ученые рассказали, почему так важно иметь хобби3
- 27.08.2026, 20:51
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Психологи обращают внимание на новый тренд.
Увлечение любимыми занятиями может приносить человеку больше пользы, чем принято считать. Исследования связывают хобби с меньшим количеством симптомов депрессии, большей удовлетворенностью жизнью и улучшением физического и психологического состояния, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Психологи обращают внимание на новый тренд — так называемый «hobby-maxxing», когда человек не просто имеет одно постоянное увлечение, а активно пробует самые разные занятия. В соцсетях это явление описывают шутливой фразой: «Я хочу быть помешанным на всех хобби, а не мастером на все руки».
Особенно важную роль играет социальное признание увлечения. Люди получают больше психологической пользы, когда могут делиться своим занятием с другими, находить единомышленников и получать одобрение.
«Не занимайтесь своим хобби в одиночестве дома. Поделитесь им с другом или незнакомцем», — советуют авторы. Они предлагают искать сообщества людей с похожими интересами — от спортивных клубов до онлайн-групп.
«Мы можем чувствовать себя лучше, если будем меньше зацикливаться на карьере и больше — на своих хобби», — убеждены авторы. Любимые занятия стоит воспринимать не как пустую трату свободного времени, а как важную часть полноценной жизни.