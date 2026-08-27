Сразу 12 гостиниц попали на торги в Витебской области

Сразу 12 гостиниц попали на торги в Витебской области1
- 27.08.2026, 20:28
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Что и почем продают.
На Витебщине пустят с молотка 12 гостиниц. Они расположены в десяти районах области. Причем девять из них находятся непосредственно в райцентрах, пишет издание «Витьбичи».
Большинство объектов – наследие советских времен. Это двух-, трех- и четырехэтажные здания площадью от 220 до 2700 «квадратов».
Гостиницы продают в Дубровенском, Бешенковичском, Глубокском, Браславском, Докшицком, Поставском, Миорском, Ушачском, Толочинском и Чашникском районах. При этом в двух последних на торги выставили сразу по два объекта.
Самое любопытное предложение нашлось в Миорах. Там на торги выставили действующую гостиницу с начальной ценой всего 43, заметили журналисты телеканала «Беларусь 4 Витебск».
Двухэтажное здание находится на берегу озера, рядом с набережной, городским парком и основными достопримечательностями.
Самый молодой объект – в Бегомле Докшицкого района. Это двухэтажный мотель на трассе М-3, построенный в 2016 году.
Площадь здания превышает 173 м2, а начальная цена составляет более 109 тыс.
Есть среди лотов и куда более солидная недвижимость. Например, гостиница в Поставах площадью почти 1700 м2. Она занимает двухэтажное здание 1933 года постройки, которое реконструировали в 2006-м.
Разместиться здесь могут 88 постояльцев, для них предусмотрен 41 номер. Стартовая цена такого крупного объекта соответствующая – более 1 млн.
Кстати, именно эта гостиница единственная среди выставленных на торги уже имеет сертификат соответствия категории "без звезд" национального стандарта.
Новых владельцев для гостиниц начнут искать уже в сентябре. Торги пройдут на электронных площадках Белорусской универсальной товарной биржи и РУП «Институт недвижимости и оценки».
Важно учесть, что некоторые объекты продаются с определенными условиями для будущих владельцев. Например, гостиницу в Поставах нельзя будет самостоятельно перепрофилировать. Изменить целевое назначение недвижимости можно только с письменного разрешения райисполкома.