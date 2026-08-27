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СМИ: Украина впервые ударила новой ракетой с дальностью 550 км

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  • 27.08.2026, 20:14
  • 19,902
СМИ: Украина впервые ударила новой ракетой с дальностью 550 км

ВСУ нанесли удар по россиянам в Донецке.

Военно-аналитическое издание Defence Express пишет, что обломки после удара по российским объектам в оккупированном Донецке с высокой долей вероятности указывают на первое применение Украиной новой крылатой ракеты JDAM-LR с дальностью до 550 км. Официального подтверждения передачи таких ракет Украине пока нет, но издание дает детальный анализ основанной на фото найденных фрагментов.

После ударов в Сети начали появляться фотографии обломков с мест прилетов.

По маркировке на одном из фрагментов россияне определили, что по одной из целей били ракетами Storm Shadow / SCALP. Но особое внимание привлекли другие обломки — остатки крыльев и элементов крепления к корпусу.

На одном из фрагментов заметили код 6F8W7. Defence Express пишет, что он принадлежит австралийской компании Ferra Aerospace, которая сотрудничает с Boeing и с 2000-х годов производит комплекты крыльев для управляемых авиабомб JDAM-ER.

Обычная JDAM-ER имеет заявленную дальность около 75 км. Этого недостаточно для безопасного удара по Донецку с украинского самолета без захода в крайне опасную зону у линии фронта, поэтому часть российских источников предположила, что Украина могла применить новую JDAM-LR с реактивным двигателем.

JDAM-LR фактически превращает авиабомбу в крылатую ракету. Благодаря реактивному двигателю ее заявленная дальность превышает 300 морских миль — около 555 км. Этого уже более чем достаточно для удара по целям в Донецке с безопасной дистанции.

Фото: dialog.ua

Комплект JDAM-LR устанавливается на 500-фунтовую авиабомбу Mk-82 весом около 227 кг. По оценке Defence Express, такой боевой части могло хватить, чтобы разрушить четырехэтажное заводское здание, где, по сообщению Генштаба ВСУ, находился российский штаб.

Фото: dialog.ua

Наведение JDAM-LR осуществляется с помощью инерциальной системы и GPS. У обычных JDAM раньше были проблемы с устойчивостью к российским системам радиоэлектронной борьбы, но точные попадания в Донецке могут указывать, что в новой версии эти проблемы частично решили.

Теоретически JDAM-LR можно запускать с самолетов, способных применять обычные JDAM. В Украине это не только F-16, но и модернизированные МиГ-29 и Су-27.

Если Украина действительно получила JDAM-LR, даже небольшой опытной партией, российские штабы, склады и командные пункты на глубине сотен километров получают новую угрозу. Это оружие может стать еще одним элементом давления на российскую военную инфраструктуру вместе со Storm Shadow / SCALP, дронами и украинскими дальнобойными разработками.

Фото: dialog.ua
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