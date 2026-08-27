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13 ракет разнесли командные пункты россиян в Донецке

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  • 27.08.2026, 15:00
  • 10,140
13 ракет разнесли командные пункты россиян в Донецке

ВСУ нанесли пять ракетных ударов.

Подразделения Сил обороны Украины 26 августа и в ночь на 27 августа нанесли удары по ряду значимых объектов российских войск, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Согласно заявлению ведомства, в районе Донецка ракетами воздушного базирования были поражены как основной, так и запасной командные пункты противника.

Помимо этого, в районе Чонгара в Херсонской области удару подверглось ремонтно-восстановительное подразделение оккупантов, а в Оленевке на временно оккупированной территории Крыма — пункт управления беспилотниками.

В Генштабе также отчитались об ударах по скоплениям живой силы противника — в частности, в районах Новопетровки в Запорожской области и Восхода в Крыму.

Кроме того, по итогам анализа дополнительных данных подтвердились результаты более раннего удара: 25 августа по нефтеперерабатывающему заводу «Афипский» в Краснодарском крае России был нанесён удар, в результате которого получили повреждения технологическая установка ЭЛОУ АТ, установка газофракционирования, а также участок трубопровода.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что 26 августа временно оккупированный Донецк подвергся масштабному удару. По данным, распространившимся в сети, по городу было выпущено 13 ракет «Фламинго».

Мониторинговые Telegram-каналы фиксировали попадания сразу в нескольких районах города — больше всего ударов, по их информации, пришлось на район «Донецк-Сити». Также поступали сообщения о взрывах в районе железнодорожного вокзала и стадиона «Донбасс Арена».

По предварительным данным, речь шла как минимум о пяти ракетных ударах, после которых могла последовать ещё одна волна взрывов.

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