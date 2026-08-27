«Уволилась и поняла, что приняла правильное решение» 3 27.08.2026, 15:28

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иллюстративное фото

Почему учителя покидают белорусские школы.

Белоруска kostryunyan рассказала об увольнении из школы, в которой работала 14 лет.

«Я проработала в школе 14 лет, 5 из них завучем, — пишет она. — В этом году уволилась. Сегодня приезжала в школу написать заявление и попить чай с коллегами. Посмотрела на подготовку к новому учебному году, поняла, что приняла верное решение, съела торт и откланялась».

Пользователи соцсети, среди которых оказалось много бывших педагогов, рассказали о причинах, по которым учителя увольняются из школ и поддержали коллегу. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Поздравляю вас, вы правильно сделали. Пока глаз не начал дергаться. Бегите.

— Я после 20 лет уволилась. Но чай не решилась прийти попить.

— В школе сейчас очень тяжело работать, много всяких циркуляров, детям позволено не слушаться учителей, родители могут легко жалобу в РОНО или прокуратуру отправить. Я уже не говорю про то, что опасно что-то говорить. Скажешь что декабристы это патриоты, герои, а тебе за это — «втык» или лишение премии. Учитель во времена СССР был очень уважаемый человек, а сейчас это люди второго сорта. Вот это печально.

— 14 лет терпения, 5 лет завучем, а теперь даже торт вкуснее, когда он не в учительской.

— Я очень жалею, что не ушла в 21-м году. Очень. Ушла через три года, после больницы. Боялась. Ну да, теперь не страшно.

— Я отработала 10 лет, потом 25 лет в бизнесе и вот в этом году меня позвали на 0,5 ставки. Я думала-думала и отказалась. Полюбила свободу, свободный график. И хоть в душе есть желание использовать свои знания и передать любовь к родному языку и литературе, но, слушая коллег, понимаю, что и с детьми сейчас сложно, и с родителями, которые права качают и учителя ни во что не ставят,. А количество писулек и отчетов на работе больше, чем сама подготовка к уроку.

— Здравомыслящие люди уходят из школы.

— Уйти из завучей — большое дело!

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