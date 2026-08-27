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В Гааге умер сербский военный преступник Ратко Младич

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  • 27.08.2026, 16:01
  • 3,348
В Гааге умер сербский военный преступник Ратко Младич

Именно он стоит за геноцидом боснийцев в Сребренице.

В больнице следственного изолятора в Гааге умер Ратко Младич — бывший командующий армией Республики Сербской, осужденный по обвинению в геноциде и военных преступлениях, сообщает белградский телеканал Informer.

Младичу было 83 года.

Во время Боснийской войны в 1992–1995 годах Младич командовал армией сербов, которая три года держала в осаде столицу Боснии и Герцеговины Сараево. Тогда погибли около 11 тысяч человек, а за пять дней в июле 1995 года в городе Сребреница были убиты около восьми тысяч боснийцев — это самое массовое убийство в Европе со времен Второй мировой войны.

В мае 2011 года Младича арестовали в Сербии. В 2017 году Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности.

У Младича было несколько инсультов, с 2024 года он находился в больнице следственного изолятора в Гааге, где получал паллиативную помощь. Ходатайства о его временном освобождении для лечения в Сербии неоднократно отклонялись.

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