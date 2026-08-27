В Гааге умер сербский военный преступник Ратко Младич 7 27.08.2026, 16:01

3,348

Именно он стоит за геноцидом боснийцев в Сребренице.

В больнице следственного изолятора в Гааге умер Ратко Младич — бывший командующий армией Республики Сербской, осужденный по обвинению в геноциде и военных преступлениях, сообщает белградский телеканал Informer.

Младичу было 83 года.

Во время Боснийской войны в 1992–1995 годах Младич командовал армией сербов, которая три года держала в осаде столицу Боснии и Герцеговины Сараево. Тогда погибли около 11 тысяч человек, а за пять дней в июле 1995 года в городе Сребреница были убиты около восьми тысяч боснийцев — это самое массовое убийство в Европе со времен Второй мировой войны.

В мае 2011 года Младича арестовали в Сербии. В 2017 году Гаагский трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности.

У Младича было несколько инсультов, с 2024 года он находился в больнице следственного изолятора в Гааге, где получал паллиативную помощь. Ходатайства о его временном освобождении для лечения в Сербии неоднократно отклонялись.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com