В Армении задержан пророссийский экс-президент Кочарян

В Армении задержан пророссийский экс-президент Кочарян1
- 27.08.2026, 16:44
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Его обвиняют по ряду статей.
Антикоррупционный суд Армении принял решение о заключении под стражу бывшего президента страны Роберта Кочаряна сроком на два месяца. Об этом в четверг, 27 августа, сообщило местное агентство News.am со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционного комитета. Как указывается в сообщении, Кочаряну инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, отмывание денег в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере.
Задержание экс-президента произошло двумя днями ранее — на следующий день после того, как его младший сын, депутат Левон Кочарян, публично заявил, что премьер-министр Никол Пашинян «погубил» Нагорный Карабах. В ответ Пашинян потребовал от семьи депутата объяснить происхождение её многомиллионного состояния и пообещал привлечь виновных к ответственности.
По данным News.am, после задержания состояние здоровья Роберта Кочаряна резко ухудшилось, и в ночь на 27 августа врачи приняли решение перевести его в больницу.
Следствие считает, что в период своего президентства с 1998 по 2008 год Кочарян вместе с сообщниками использовал служебное положение для передачи государственного имущества себе и связанным с ним лицам по цене значительно ниже рыночной, минуя процедуру публичных торгов.
Помимо самого Кочаряна, уголовные дела возбуждены ещё в отношении девяти человек. Среди них — старший сын экс-президента Седрак Кочарян, которому вменяется отмывание денег в особо крупном размере; бывший министр обороны и экс-президент Серж Саргсян, обвиняемый в злоупотреблении государственной или служебной властью; покойный экс-премьер Андраник Маргарян, скончавшийся в 2007 году; бывший мэр Еревана Гагик Бегларян; представитель компании «Локал Девелоперс»; руководитель строительной компании «Айгедзор», а также его супруга и две дочери.
Кочаряна связывают с Путиным «давние тёплые отношения»
71-летний Роберт Кочарян, как пишет «Немецкая волна», возглавляет оппозиционный блок «Армения», получивший около 10% голосов на парламентских выборах в начале июня. По неоднократным заявлениям пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, экс-президента связывают давние дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным. После завершения своего последнего президентского срока Кочарян занял руководящую должность в крупной российской инвестиционной компании АФК «Система», которая, среди прочего, активно инвестирует в государственные проекты.
Сам Кочарян подтверждал факт особых отношений с Путиным, отмечая, что на втором году знакомства «почувствовал какую-то химию» между ними. По его словам, «мы никогда друг другу не врали. Эти отношения были очень искренние, откровенные, прямые».
Стоит отметить, что это не первый подобный случай в биографии политика: в июле 2018 года Кочаряна уже задерживали в рамках дела о разгоне протестов, последовавших за президентскими выборами в Армении 1 марта 2008 года, в ходе которых погибли 10 человек.