Белорусы — россиянам: Вы тут никому не нужны

Белорусы — россиянам: Вы тут никому не нужны1
- 27.08.2026, 17:17
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Жителей соседней страны отговаривают от переезда в Беларусь.
Причем, делают это не только белорусы, но и многие россияне. «Свекровь закинула идею эмиграции в Беларусь, — пишет valery_garsiya в Threads. — Сижу думаю. Есть тут переехавшие? Как оно вам? Особенно врачей в целом и гинекологов в частности. Или не сильно отличается от РФ?»
На пост отреагировали не только белорусы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Вы тут никому не нужны. Сразу говорю, что если в госучреждении, то будете пахать как лошадь и получать копейки, а цены на жилье из-за ваших понаехавших, когда припекло, летят просто в небеса. Лучше ищите другие варианты.
— Я переехала из Питера сюда. Здесь очень сильно отличается от РФ, тут живут люди, которые соблюдают правила и уважают друг друга. Если вы хотите делать так же — приезжайте, если нет, то вам не будут тут рады.
— А почему не на «освобожденные» территории?
— Вас здесь не ждут, несмотря на ваши знания.
— Для меня удивительно читать от белорусов такие злые комментарии. От других стран — хотя бы оправдание было, там часть земли оккупировали, а тут-то что?
— Давно прошла у белорусов любовь к россиянам, забудьте.
— Мне Бахмут и Мариуполь нравятся не меньше Минска. Я бы на вашем месте сидела дома. Дома и стены помогают, знаете ли.