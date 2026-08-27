Белорусы — россиянам: Вы тут никому не нужны 1 27.08.2026, 17:17

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Жителей соседней страны отговаривают от переезда в Беларусь.

Причем, делают это не только белорусы, но и многие россияне. «Свекровь закинула идею эмиграции в Беларусь, — пишет valery_garsiya в Threads. — Сижу думаю. Есть тут переехавшие? Как оно вам? Особенно врачей в целом и гинекологов в частности. Или не сильно отличается от РФ?»

На пост отреагировали не только белорусы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Вы тут никому не нужны. Сразу говорю, что если в госучреждении, то будете пахать как лошадь и получать копейки, а цены на жилье из-за ваших понаехавших, когда припекло, летят просто в небеса. Лучше ищите другие варианты.

— Я переехала из Питера сюда. Здесь очень сильно отличается от РФ, тут живут люди, которые соблюдают правила и уважают друг друга. Если вы хотите делать так же — приезжайте, если нет, то вам не будут тут рады.

— А почему не на «освобожденные» территории?

— Вас здесь не ждут, несмотря на ваши знания.

— Для меня удивительно читать от белорусов такие злые комментарии. От других стран — хотя бы оправдание было, там часть земли оккупировали, а тут-то что?

— Давно прошла у белорусов любовь к россиянам, забудьте.

— Мне Бахмут и Мариуполь нравятся не меньше Минска. Я бы на вашем месте сидела дома. Дома и стены помогают, знаете ли.

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