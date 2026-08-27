закрыть
27 августа 2026, четверг, 18:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы — россиянам: Вы тут никому не нужны

1
  • 27.08.2026, 17:17
  • 1,396
Белорусы — россиянам: Вы тут никому не нужны

Жителей соседней страны отговаривают от переезда в Беларусь.

Причем, делают это не только белорусы, но и многие россияне. «Свекровь закинула идею эмиграции в Беларусь, — пишет valery_garsiya в Threads. — Сижу думаю. Есть тут переехавшие? Как оно вам? Особенно врачей в целом и гинекологов в частности. Или не сильно отличается от РФ?»

На пост отреагировали не только белорусы. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Вы тут никому не нужны. Сразу говорю, что если в госучреждении, то будете пахать как лошадь и получать копейки, а цены на жилье из-за ваших понаехавших, когда припекло, летят просто в небеса. Лучше ищите другие варианты.

— Я переехала из Питера сюда. Здесь очень сильно отличается от РФ, тут живут люди, которые соблюдают правила и уважают друг друга. Если вы хотите делать так же — приезжайте, если нет, то вам не будут тут рады.

— А почему не на «освобожденные» территории?

— Вас здесь не ждут, несмотря на ваши знания.

— Для меня удивительно читать от белорусов такие злые комментарии. От других стран — хотя бы оправдание было, там часть земли оккупировали, а тут-то что?

— Давно прошла у белорусов любовь к россиянам, забудьте.

— Мне Бахмут и Мариуполь нравятся не меньше Минска. Я бы на вашем месте сидела дома. Дома и стены помогают, знаете ли.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран
Это одна из важнейших новостей
Это одна из важнейших новостей Аркадий Бабченко
Поддержка Украины, которая переживет Трампа
Поддержка Украины, которая переживет Трампа Виталий Портников
Колосс на глиняных ногах
Колосс на глиняных ногах Петр Олещук