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СМИ: Путин может завершить войну к середине 2027 года

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  • 27.08.2026, 17:29
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СМИ: Путин может завершить войну к середине 2027 года

Если Украина устоит зимой.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф совершил неожиданный визит в Москву, который, вопреки заявлениям президента США Дональда Трампа, едва ли можно назвать обычной поездкой. Визит может быть связан с растущими опасениями Вашингтона по поводу действий Путина, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Рэтклифф прилетел в российскую столицу на военно-транспортном самолете C-17A, который быстро обнаружили и отследили специалисты по открытым данным. Уже через несколько часов глава ЦРУ покинул Россию. Официальных подробностей о цели поездки Москва и Вашингтон не раскрыли. Трамп назвал визит «в некотором смысле обычным». Подобные поездки руководителей ЦРУ в Россию крайне редки. Последний такой визит состоялся в ноябре 2021 года, когда Уильям Бернс предупредил Кремль о том, что США знают о планах Путина начать вторжение в Украину.

Нынешняя поездка Рэтклиффа может свидетельствовать о стремлении администрации Трампа предупредить Москву о последствиях дальнейшей эскалации.

На этом фоне Россия продолжает нести тяжелые потери в Украине, а украинские беспилотники регулярно атакуют военные объекты и нефтяную инфраструктуру в глубине российской территории. Одновременно американская разведка обеспокоена возможностью того, что Москва может пойти на более рискованные действия против стран НАТО.

«Россия становится слабее, и это может делать Путина более безрассудным», — пишет The Atlantic.

Особую тревогу вызывают диверсии и атаки в европейских странах, поддерживающих Украину. Кроме того, Москва усилила ракетные удары по украинской инфраструктуре и, по данным западных СМИ, может готовить новую масштабную мобилизацию.

Однако если Украина переживет зиму и сохранит возможность наносить удары вглубь российской территории, Путин может решить завершить войну к середине 2027 года. В преддверии возможного прихода в 2029 году более проукраинского президента США, российский лидер может согласиться на выгодную для Москвы сделку с нынешней администрацией. Она может включать большинство пунктов 28-пунктного плана Трампа, но без требования к Украине отдать территории, которые она контролирует.

«Это позволило бы Путину наладить отношения с Вашингтоном в оставшийся срок президентства Трампа — добиться снятия санкций, возвращения России в G7 и косвенно ослаблять НАТО через партнерство с американским президентом», — убеждены авторы.

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