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Крупнейший морской перевозчик остановил поставки в Новороссийск

  • 27.08.2026, 17:41
Крупнейший морской перевозчик остановил поставки в Новороссийск

Из-за атак дронов.

Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания MSC приостановила новые бронирования на перевозки в Новороссийск и из него после атаки беспилотников, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

В компании подтвердили остановку работы в Новороссийске, однако не уточнили, когда именно произошло нападение. MSC заявила, что внимательно следит за развитием ситуации и рекомендует клиентам обращаться в российское представительство компании для поиска альтернативных маршрутов.

Возобновление регулярных еженедельных рейсов из Новороссийска будет зависеть от дальнейшей обстановки в регионе.

«MSC приостановила новые бронирования в Новороссийск и из Новороссийска», — пишет Bloomberg. При этом компания продолжает обслуживать другие российские направления, включая Санкт-Петербург.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году международные контейнерные перевозчики значительно сократили присутствие на российском рынке. По оставшимся маршрутам в Россию преимущественно доставляются товары повседневного спроса, включая продукты питания, одежду и лекарства.

С июля ситуация в Черноморском и Азовском регионах заметно обострилась. Россия и Украина участили атаки на суда и портовую инфраструктуру, что уже отразилось на торговых потоках.

Удары нарушили экспорт зерна, а цены на пшеницу поднялись до максимального уровня за трехлетний период. Снижение объемов судоходства также ударило по экспорту российской стали и угля.

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