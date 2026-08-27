Крупнейший морской перевозчик остановил поставки в Новороссийск
- 27.08.2026, 17:41
Из-за атак дронов.
Крупнейшая в мире контейнерная судоходная компания MSC приостановила новые бронирования на перевозки в Новороссийск и из него после атаки беспилотников, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
В компании подтвердили остановку работы в Новороссийске, однако не уточнили, когда именно произошло нападение. MSC заявила, что внимательно следит за развитием ситуации и рекомендует клиентам обращаться в российское представительство компании для поиска альтернативных маршрутов.
Возобновление регулярных еженедельных рейсов из Новороссийска будет зависеть от дальнейшей обстановки в регионе.
«MSC приостановила новые бронирования в Новороссийск и из Новороссийска», — пишет Bloomberg. При этом компания продолжает обслуживать другие российские направления, включая Санкт-Петербург.
После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году международные контейнерные перевозчики значительно сократили присутствие на российском рынке. По оставшимся маршрутам в Россию преимущественно доставляются товары повседневного спроса, включая продукты питания, одежду и лекарства.
С июля ситуация в Черноморском и Азовском регионах заметно обострилась. Россия и Украина участили атаки на суда и портовую инфраструктуру, что уже отразилось на торговых потоках.
Удары нарушили экспорт зерна, а цены на пшеницу поднялись до максимального уровня за трехлетний период. Снижение объемов судоходства также ударило по экспорту российской стали и угля.