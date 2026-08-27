Смещенный при Али Хаменеи «ультра-ястреб» возглавил ополчение в Иране 5 27.08.2026, 18:18

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Хосейн Таеб

С 2009 по 2022 год он руководил разведкой КСИР.

Экс-глава разведки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Таеб, смещенный с этой должности бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи и находившийся в политической изоляции, теперь вернулся к власти при новом верховном лидере — он возглавил ополчение «Басидж». Об этом сообщили The Financial Times и Bloomberg.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи указом назначил Таеба на должность главнокомандующего ополчения «Басидж» в августе. Таеб ранее уже занимал эту должность в период с 2007 по 2009 год. С 2009 по 2022 год он руководил разведкой КСИР.

Как пишет FT, назначение Таеба означает обращение иранских властей «к одному из самых внушающих страх силовиков», чтобы укрепить контроль внутри страны. Аналитики считают его выдвижение одним из самых значимых кадровых решений Моджтабы Хаменеи. Верховный лидер заявил, что «новые потребности и условия» Ирана требуют от него «углублять и расширять культуру «Басиджа». Как пишет газета, это включает расширение присутствия «Басиджа» в Иране, что аналитики расценили как шаг к усилению слежки и упрощению подавления протестов в будущем.

Неназванный политик-реформист, находившийся в тюрьме, когда Таеб возглавлял разведку стражей, сказал FT, что тесные отношения с Моджтабой Хаменеи уходят корнями в прошлые десятилетия. «Это скорее личное назначение, чем политическое. Даже если бы не было войны, он все равно получил бы высокую должность», — сказал он.

«В нынешних обстоятельствах он был лучшей фигурой для этой работы — он знает, как справляться с внутренними угрозами. Иран готовится к изменению характера войны. Американские, израильские и британские спецслужбы попытаются ослабить нас изнутри. Мы должны быть готовы», — сообщил FT иранский источник, близкий к сторонникам жесткой линии, который ранее критиковал Таеба.

Война придала «Басиджу» «новую энергию», подчеркивает FT: вооруженные добровольцы теперь уполномочены начинать защиту Исламской Республики «прямо от собственного порога», не запрашивая разрешения у командиров. «Басидж» движется к большей координации, чтобы играть более значимую роль в сфере безопасности при любом будущем кризисе. У движения будет больше полномочий, и оно станет более мобильным», — сказал экономист и политический аналитик из Тегерана Саид Лейлаз.

«США воспользовались блокадой [иранских портов] и надеются, что это в конечном счете заставит людей выйти на улицы. Назначение Таеба «посылает врагу сигнал, <…> что ему не следует рассчитывать на внутренние беспорядки, потому что теперь у руля стоит безумец», — сказал родственник Таеба по браку, также близкий к иранской политической системе.

Родственник Таеба также назвал его «ультра-ястребом», который «никого не слушает». «Но это не означает, что ультра-ястребы захватывают будущее страны», — заверил он.

Иран утверждает, что «Басидж» способен мобилизовать до 20 млн человек — пятую часть населения страны, передает Bloomberg. Его члены действуют в мечетях, на рабочих местах и в университетах по всей стране. Кроме того, их привлекали для срыва публичных собраний и жестокого подавления демонстраций, отмечает агентство. Так, в январе силы безопасности, включая «Басидж», убили сотни людей в ходе крупнейших волнений в истории Исламской Республики. Дипломаты и аналитики расценивают назначение Таеба главой ополчения как мандат на превращение организации в «глаза и уши Хаменеи на улицах», пишет Bloomberg.

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