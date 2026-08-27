Армения окончательно прощается с Россией 27.08.2026, 18:27

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Ереван больше не считает РФ «стратегическим партнером».

В утвержденной программе правительства Армении на 2026-2031 годы РФ как стратегический союзник не упоминается.

Об этом заявил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает Arka News Agency .

После событий сентября 2022 года и невыполнения Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Россией обязательств в сфере безопасности трудно говорить о стратегическом партнерстве, говорит политик.

«Все происходило на ваших глазах. Если я напишу «стратегическое партнерство», вы спросите: что произошло в сентябре 2022 года? ОДКБ и Россия не выполнили свои обязательства в сфере безопасности? Не выполнили», - говорит он.

В утвержденной программе правительства на 2026-2031 годы есть информация, что Армения намерена трансформировать и углубить партнерские отношения с Россией.

Однако РФ как стратегический союзник не упоминается.

В 2024 году Армения заявила о замораживании участия в ОДКБ. Пашинян назвал причиной невыполнения Организацией своих обязательств перед Арменией в сфере безопасности.

МИД Армении также заявлял, что Ереван воздерживается от финансирования деятельности ОДКБ.

Однако российский диктатор Владимир Путин ранее говорил, что Армения остается участником организации, поддерживает ее решение, но не участвует в заседаниях.

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