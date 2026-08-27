Samsung представила монитор с самой высокой частотой в мире 9 27.08.2026, 19:12

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Это мировой рекорд по скорости обновления экрана.

Samsung представила на игровой выставке Gamescom обновленную версию игрового монитора Odyssey G6 G60H с частотой обновления 1100 Гц. Компания заявила, что это мировой рекорд по скорости обновления экрана. Об этом сообщает издание The Verge.

Монитор оснащен IPS-матрицей и временем отклика 1 мс. Частота 1100 Гц доступна при разрешении Full HD, тогда как в нативном режиме 1440p показатель составляет 600 Гц. Изначально Samsung заявляла для модели частоту 1040 Гц.

Производитель планирует начать глобальные продажи Odyssey G6 до конца 2026 года, однако цену и точную дату выхода пока не назвал.

Также Samsung представила новые модели Odyssey OLED G9, G8 и G7, которые выйдут в 2027 году. 49-дюймовый OLED G9 получит разрешение 5120 на 1440 пикселей при частоте 360 Гц, а в режиме 2560 на 720 частота сможет достигать 720 Гц. Время отклика составит 0,03 мс, пиковая яркость – до 1300 нит.

32-дюймовый OLED G8 сможет работать в режимах 4K при 360 Гц, QHD при 520 Гц и Full HD при 680 Гц. OLED G7 станет, по заявлению Samsung, первым 42-дюймовым изогнутым OLED-монитором с соотношением сторон 16:9. Он получит разрешение 4K, частоту 165 Гц и изгиб 1000R.

Цены и даты начала продаж новых моделей 2027 года пока не объявлены.

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