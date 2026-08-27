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Президент Азербайджана выделил почти $3 млн вышедшему в Лигу чемпионов «Сабаху»

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  • 27.08.2026, 18:51
  • 1,630
Президент Азербайджана выделил почти $3 млн вышедшему в Лигу чемпионов «Сабаху»

«Сабах» стал вторым в истории азербайджанским клубом, который прошел квалификацию еврокубка.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 5 млн манатов ($2,94 млн) в качестве финансовой поддержки футбольному клубу «Сабах», который вышел в Лигу чемпионов, сообщается на сайте главы государства.

«В связи с выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА выделить футбольному клубу «Сабах» из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики 5,0 (пять) миллиона манатов», — говорится в документе.

«Сабах» впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации клуб обыграл израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы по сумме встреч 6:4. При этом первый матч закончился поражением азербайджанской команды (1:2), а в ответном она разгромила соперников со счетом 5:2.

Клуб был основан в 2017 году. В минувшем сезоне «Сабах» впервые победил в чемпионате Азербайджана.

«Сабах» стал вторым в истории азербайджанским клубом, который прошел квалификацию Лиги чемпионов. Ранее «Карабах» выходил в групповой этап турнира в сезоне 2017/18 и в основной этап в сезоне 2025/26.

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