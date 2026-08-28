Джона Коула наградили премией Политковской 28.08.2026, 18:41

ДЖОН КОУЛ

ФОТО: REUTERS

За освобождение белорусских политзаключенных.

27 августа в Москве вручены премии «Камертон» имени Анны Политковской. Премия, учрежденная в память об убитой в 2006 году журналистке, была вручена в 14-й раз, пишет «Новая газета».

Награда отмечает выдающиеся достижения в защите прав человека и мужество в отстаивании свободы слова. Ее вручают за честность, гражданскую ответственность, достоинство и человеческое сострадание.

Лауреатами премии в разные годы становились журналисты, правозащитники и деятели культуры.

В этом году лауреатами стали интернет-медиа The Bell в номинации «За эталонную точность в эпоху хаоса», «Верстка» в номинации «За тексты, которые станут историей». Премию в номинации «Сказавшему за всех» получил музыкант Борис Гребенщиков.

Особый приз — камертон с надписью «За спасение жизней» вручен Джону Коулу, спецпосланнику президента США Дональда Трампа. Ему удалось освободить почти 500 политических заключенных. Именно он был тем человеком, который, глядя на этих людей, произнес главные слова: «Вы свободны».

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