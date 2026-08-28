В Минске заметили огромные очереди за квартирами 7 28.08.2026, 18:54

5,516

Люди занимали очередь с ночи.

У здания УКС Заводского района на Партизанском проспекте в Минске собралась внушительная толпа — десятки людей встали в шеренгу, чтобы подать заявление на покупку жилья в новом жилом комплексе, который возводится в районе улицы Макаенка, неподалёку от станции метро «Московская». Об этом сообщает Mlyn.by.

Претендовать на жильё в новостройке могут очередники — причём даже без направления от местного исполкома. Дом строится по монолитной технологии, и застройщик выставил на продажу 33 однокомнатные квартиры, 31 двухкомнатную и 16 трёхкомнатных. Площадь однушек составляет 42–44 «квадрата», двушек — 58–62, а трёшек — около 77 квадратных метров.

Цена квадратного метра установлена на уровне 3800 рублей (примерно 1252 доллара). Однако помимо самой квартиры покупателю обязательно нужно приобрести парковочное место, а оно обойдётся недёшево — в 85 тысяч рублей.

Эту цифру прокомментировала известный эксперт по недвижимости Наталья Литовская в своём Telegram-канале. По её предположению, именно так застройщики компенсируют ограничения на маржу: закон разрешает при долевом строительстве закладывать в цену жилья лишь себестоимость плюс 5% прибыли, тогда как на стоимость паркингов подобных ограничений не существует — отсюда и завышенные суммы.

Несмотря на дорогие машиноместа, спрос на квартиры в новом квартале остаётся высоким.

Люди занимали очередь с ночи

В соцсетях уже публикуют фотографии с места событий. По словам очевидцев, первые желающие подтянулись ещё накануне вечером. Наталья Литовская рассказала, что, приехав на место, оказалась 220-й в списке, а записаться в новую тетрадь ей уже не позволили — организаторы попросили дождаться следующей декларации.

Эксперт уточнила, что подобные очереди с самодельными тетрадями для записи возникают стихийно — сами люди их организуют, а застройщики к этому процессу отношения не имеют. На следующий день очередь, как и ожидалось, стала ещё длиннее.

Главной причиной такого ажиотажа называют расположение будущего дома — в шаговой доступности от станции метро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com