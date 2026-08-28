«Через два месяца будет поздно» 8 28.08.2026, 19:33

24,100

Z-пропагандист призвал Кремль немедленно остановить войну.

Резонансный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву мог быть вызван стремительным ухудшением положения России, а Вашингтон, по сути, предложил Кремлю способ выйти из войны, пока не стало слишком поздно. Такое мнение высказал в Telegram бывший одесский депутат, перешедший на сторону РФ, Игорь Димитриев, пишет «Диалог».

По словам Димитриева, России уже сейчас необходимо сворачивать «СВО» — прежде всего по экономическим причинам, поскольку страна не выдерживает войну на истощение. Он утверждает, что об этом свидетельствуют экономические показатели с начала года: дефицит бюджета, высокая ключевая ставка, которая душит все секторы, кроме оборонного, и падение нефтегазовых доходов. Война с Ираном и скачок нефтяных цен, по его словам, позволили продержаться ещё полгода, но к осени этот эффект исчерпает себя, а собственных ресурсов на ещё одну зимнюю кампанию хватит впритык — при этом мобилизация остаётся политически рискованным шагом.

Коллаборант считает, что Рэтклифф приезжал в Москву не с давлением, а с предложением помощи в выходе из конфликта. По его мнению, американская сторона владеет российской экономической статистикой не хуже российского Минфина и предлагает выход, пока он ещё возможен: зафиксировать линию фронта, добиться выполнения части требований, снять часть санкций и объявить это победой. Однако, как подчёркивает Димитриев, окно возможностей крайне узкое — в начале ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых республиканцы, вероятно, потеряют контроль над нижней палатой, а возможно, и над верхней. В этом случае враждебно настроенный Конгресс сможет законодательно закрепить санкции, и Трамп уже не сможет их отменить при всём желании.

По оценке Димитриева, у Путина осталось буквально пару месяцев, чтобы свернуть войну — дальше момент будет упущен. Ключевой вопрос, по его словам, в том, согласится ли Москва на предложенный вариант или предпочтёт продолжать кампанию за Донбасс, рассчитывая на больший результат. Однако, как констатирует коллаборант, через два месяца принимать какое-либо предложение будет уже не с чего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com