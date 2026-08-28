Осенью белорусов ждет погодная аномалия 28.08.2026, 20:08

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Синоптики обещают тепло.

Осень-2026 в Беларуси может заметно отклониться от привычного температурного сценария. Авторы Telegram-канала «Alex Bull Погода Беларусь» сравнили расчеты сразу трех крупных климатических моделей. Несмотря на различия в деталях, к концу сезона их прогнозы начинают сходиться все сильнее, пишет smartpress.by.

Климатическая норма осенью в Беларуси

Для сравнения специалисты приводят климатическую норму 1991–2020 годов для Минска. Средние показатели выглядят так:

сентябрь – +12,7°C и 51 мм осадков;

октябрь – +6,7°C и 60 мм;

ноябрь – +1,4°C и 49 мм.

Именно относительно этих значений оценивается возможная температурная аномалия. При этом три модели видят осень немного по-разному.

CanSIPS: теплая осень и возможный дефицит дождей

Канадская модель CanSIPS дает один из наиболее теплых сценариев. По ее расчетам, практически всю осень над Восточной Европой может сохраняться высотный гребень. Наиболее заметным его влияние ожидается в октябре.

Такой вариант предполагает устойчивое тепло. Одновременно в сентябре и октябре повышается вероятность дефицита осадков.

CFSv2: сентябрь и октябрь ближе к норме, тепло придет к ноябрю

Американская CFSv2 оценивает начало осени сдержаннее. Сентябрь и октябрь модель рассчитывает близкими к климатической норме.

Однако к ноябрю сценарий меняется: расчеты указывают на устойчивое тепло. Причем его механизм отличается от канадского варианта. Причиной может стать активизация атлантического зонального переноса, поэтому вместе с повышенным температурным фоном вероятны осадки и ветер.

Активизация атлантического зонального переноса означает, что в Беларусь чаще приходит воздух с Атлантики с запада на восток. Обычно это приносит более мягкую для сезона погоду, но вместе с ней – больше облачности, осадков и ветра.

ECMWF SEAS5: теплая аномалия может усилиться к концу осени

Самый выраженный теплый сигнал сейчас дает европейская модель ECMWF SEAS5. Ее расчеты показывают не только положительную температурную аномалию, но и ее усиление по мере продвижения от осени к зиме.

Для трехмесячного периода сентябрь–октябрь–ноябрь ECMWF показывает отклонение температуры от нормы примерно на +0,5..+1°C, а на востоке Беларуси местами – до +2°C.

Для следующего окна, октябрь–ноябрь–декабрь, аномалия увеличивается до +1..+2°C по всей стране. Такой же диапазон сохраняется и в расчете на ноябрь–декабрь–январь. Вероятность сценария «теплее нормы» в этот период оценивается в 70–100%.

Авторы Telegram-канала «Alex Bull Погода Беларусь» обращают внимание на важную особенность: ECMWF в данном случае рассчитывает не погоду каждого календарного месяца отдельно, а скользящие трехмесячные периоды. Поэтому эти цифры показывают общий температурный тренд, а не обещают конкретное отклонение, например, в отдельно взятый день или месяц.

Так какой будет осень-2026 в Беларуси?

Главное совпадение трех прогнозов касается второй половины сезона. CanSIPS и ECMWF ожидают осень теплее климатической нормы, а CFSv2 присоединяется к теплому сценарию к ноябрю.

Получается, наиболее вероятная аномалия осени-2026 – положительная температурная, причем вероятность устойчивого тепла повышается ближе к концу осени.

С осадками единой картины пока нет. Канадская модель допускает более сухие сентябрь и октябрь, тогда как американская связывает ноябрьское тепло с атлантическим переносом, который может принести дожди и ветер.

Авторы Telegram-канала подчеркивают: речь идет о долгосрочном климатическом тренде на несколько месяцев, а не о прогнозе погоды на конкретные даты. По мере приближения осени синоптическая картина будет уточняться.

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