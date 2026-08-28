В Беларуси запретили лапшу быстрого приготовления

В Беларуси запретили лапшу быстрого приготовления16
- 28.08.2026, 20:43
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В ней нашли Е101.
Государственный комитет по стандартизации Беларуси (Госстандарт) с 27 августа запретил реализацию в стране лапши быстрого приготовления южнокорейского бренда Samyang. Речь идёт не о привычном многим «Роллтоне», а о продукции совсем другого производителя — причиной запрета стал недопустимый для этой категории товаров краситель рибофлавин (Е101).
Под ограничение попала сублимированная лапша быстрого приготовления Buldak производства компании Samyang Foods Co. — макароны со вкусом острой курицы в соусе «Крем Карбонара». Как уточнили в Госстандарте, поставками этой продукции на белорусский рынок занималось ООО «Евроторг».
Формально краситель был указан на упаковке, однако его использование в данном виде продукции законодательством не допускается — именно поэтому лапшу и признали не соответствующей требованиям безопасности.
При этом сам рибофлавин (Е101) — это пищевой краситель жёлтого цвета, который при разрешённом применении не считается опасной добавкой: его избыток организм выводит естественным путём вместе с мочой. Проблема не в токсичности вещества, а в том, что для этой конкретной категории продукции его применение попросту запрещено регламентом.