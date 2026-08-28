В Пинске бабушка спасла внука от мошенников 10 28.08.2026, 21:10

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Он уже вез им деньги.

В Пинске пенсионерка помогла предотвратить передачу крупной суммы телефонным мошенникам. Ее 25-летний внук уже направлялся в Минск с наличными, когда женщина заподозрила неладное и смогла убедить его остановиться, сообщает УВД Брестского облисполкома.

Схема началась со звонка от неизвестного, который представился сотрудником оператора связи. Мужчине сообщили, что у него якобы истекает срок действия договора, после чего под этим предлогом выведали необходимые персональные сведения.

Затем с пинчуком связался другой собеседник. На этот раз он назвался сотрудником Департамента финансовых расследований. Молодого человека стали запугивать: ему заявили, что он якобы поддерживал связь с преступниками и теперь ему может грозить обыск.

Чтобы «решить проблему», аферисты предложили мужчине временно передать на хранение и «задекларировать» имеющиеся у него наличные.

Поверив злоумышленникам, пинчук рассказал им о своих сбережениях, а также о деньгах своей 69-летней бабушки, с которой проживал. В результате он забрал из дома почти 7 тысяч рублей, принадлежавших пенсионерке, и около 8 тысяч собственных сбережений.

Кроме того, мужчина занял деньги у другой 74-летней жительницы Пинска. В общей сложности у него оказалось около 35 тысяч рублей.

Собрав наличные, молодой человек вызвал такси и отправился в Минск, где, как он полагал, должен был передать деньги «уполномоченным лицам». При этом мошенники продолжали инструктировать его по телефону и убеждали никому не рассказывать о происходящем, ссылаясь на якобы существующие «секретные указания» и государственную тайну.

Тем временем бабушка связалась с внуком и стала расспрашивать его о поездке и крупной сумме денег. Сначала мужчина продолжал повторять полученные от аферистов инструкции, однако пенсионерке удалось убедить его, что он стал жертвой обмана.

Окончательно внук понял, что столкнулся с мошенниками, после звонка на номер 102.

По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело.

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