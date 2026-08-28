Исландию ждет судьбоносный референдум 4 28.08.2026, 21:43

4,398

Исход голосования может решиться буквально несколькими голосами.

«Должна ли Исландия возобновить переговоры о вступлении в Европейский союз?»

Именно на этот вопрос в субботу, 29 августа, предстоит ответить 270 тысячам исландцев. С 9:00 по местному времени имеющие право голоса отправятся на избирательные участки, чтобы определить, будет ли страна двигаться ближе к Европейскому союзу или, наоборот, дальше от него.

Результаты референдума покажут, следует ли островному государству с населением 400 тысяч человек возобновить переговоры о вступлении в союз из 27 членов или вновь отложить эту идею на неопределенный срок.

Предварительные опросы демонстрируют, что исход голосования может решиться буквально несколькими голосами. Августовское исследование агентства Maskína показало минимальное преимущество: 51,3% респондентов выступают за возобновление переговоров, 48,7% — против.

Такой раскол отражает напряженность вокруг предстоящего плебисцита, который выявил политические противоречия в Исландии — от вопросов безопасности до контроля над морскими ресурсами.

Особенно острым остается оборонный блок. Исландия опасается оказаться в зоне пересечения интересов: с одной стороны, из-за растущего экономического и стратегического интереса России к региону, с другой — из-за заявлений президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал аннексировать Гренландию.

Но местные жители указывают и на более приземленные, внутренние факторы, которые могут стать решающими при таком хрупком балансе, — от стремительного роста стоимости жизни до проблем рыболовства и сельского хозяйства.

Премьер-министр Исландии Кристрюн Фростадоттир заявила в интервью Euronews в апреле, что вокруг референдума необходима «взвешенная дискуссия».

О чем идет речь, какие ключевые спорные моменты и почему все это так важно? В преддверии голосования Euronews отвечает на самые актуальные вопросы.

О чем голосует Исландия?

Вопрос субботнего референдума звучит так: «Должна ли Исландия возобновить переговоры о вступлении в Европейский союз?» Варианты ответа будут только два: «да» или «нет».

Важно, что референдум определит лишь то, должна ли исландская власть возобновить переговоры о вступлении в ЕС; речь не идет о голосовании по фактическому членству страны в Союзе. Для принятия такого решения потребовался бы второй референдум, а затем ратификация всеми 27 государствами-членами ЕС.

Избирательные участки в Рейкьявике откроются в 9:00 в субботу и закроются в 22:00. Первые результаты ожидаются через несколько часов после завершения голосования.

Какова предыстория?

Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, спустя год после того, как ее и ряд других стран потряс мировой финансовый кризис 2008 года. Формальные переговоры стартовали в 2010-м, причем членство рассматривалось исландским правительством как способ укрепить исландскую крону.

Однако после двух лет кампании евроскептически настроенного правительства процесс был заморожен в 2013 году.

С тех пор приоритеты в сфере безопасности резко изменились: полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году по-новому обозначило уязвимости всего региона северных широт.

Пересчитаны и финансовые расклады: многие чиновники, в том числе министр финансов Исландии Дади Мар Кристоферссон, в интервью агентству Reuters выразили надежду, что вступление Исландии в ЕС поможет поддержать экономику страны, сильно пострадавшую от высокой инфляции.

Переизбрание Трампа также внесло раскол в трансатлантический альянс и поставило под вопрос оборонное соглашение США и Исландии 1951 года. В соответствии с этим договором США обязуются обеспечивать оборону Исландии от имени НАТО, а Исландия размещает американские базы и военный контингент.

Поворот Исландии обратно на путь сближения с ЕС произошел в 2024 году, когда к власти пришло левоцентристское правительство Фростадоттир. После его победы Еврокомиссия подтвердила, что заявка Исландии на вступление в ЕС, поданная более десяти лет назад, остается действительной.

В начале 2026 года премьер-министр выполнила свое обещание. Она объявила о проведении референдума, на котором граждане решат, следует ли возобновить переговоры с ЕС. Голосование назначено на 29 августа 2026 года.

Что говорят участники кампании?

Хотя Исландия не входит в ЕС, она является участницей Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Как и Норвегия, это дает Исландии доступ к единому рынку ЕС.

Членство в ЕЭЗ означает, что Исландия уже имплементировала большую часть норм ЕС — речь идет примерно о 9 000 правовых актов.

Сторонники ответа «да» утверждают, что возобновление переговоров с перспективой последующего вступления в ЕС даст Исландии право голоса при разработке этих правил.

Сторонники ответа «нет» считают, что членство в ЕЭЗ и доступ к единому рынку — это достаточный формат, а полноправное членство не требуется.

Харальдур Олафссон, председатель евроскептической платформы Heimssýn, ранее заявил Euronews, что, поскольку Исландия уже следует 75% правил ЕС, «дополнительные нормы нам ни к чему».

Министр иностранных дел Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир отметила, что вторым ключевым вопросом для противников вступления остается рыболовство.

Отраслевое объединение Fisheries Iceland выразило обеспокоенность целым рядом правил ЕС в сфере рыбной ловли, утверждая, что членство лишит Исландию «возможности действовать как независимое прибрежное государство».

Общая политика ЕС в области рыболовства устанавливает пределы вылова и квоты для всех стран-членов — эта система уже давно осложняет отношения между Рейкьявиком и Брюсселем.

Печально известные так называемые «макрельные войны» начались после того, как Исландия в одностороннем порядке установила квоты на вылов макрели, которые ЕС счел чрезмерными — это серьезно осложнило тогдашнюю заявку страны на вступление в Союз.

Этот эпизод исландской истории, как ожидается, будет серьезно влиять на настроения избирателей: рыбная отрасль обеспечивает 6,5% ВВП страны и дает работу тысячам людей.

Что говорит Европейский союз?

«Нас объединяют ценности, мы хорошо знаем друг друга, у нас схожие взгляды, поэтому мы близкие партнеры», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Исландию в июле 2025 года.

Во время поездки на северный остров она подчеркнула его преимущества: общие ценности с ЕС, участие в едином рынке и, несмотря на преимущественно пацифистские настроения в обществе, надежная система обороны.

Однако именно еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос более конкретно обозначила перспективы Исландии в ЕС. Как сообщил Politico, Кос заявила, что Исландия может формально возобновить переговоры о вступлении уже в 2027 году, поскольку ее прежняя заявка остается действительной.

Когда Исландия заморозила свой запрос в 2013 году, было открыто 27 переговорных глав. Одиннадцать из них были предварительно закрыты. Раздел, посвященный рыболовству, однако оставался серьезным камнем преткновения в переговорном процессе.

Недавно Кос намекнула в социальной сети Bluesky, что Брюссель может быть готов к компромиссу по этому чувствительному вопросу. «Переговоры о вступлении всегда учитывают специфическую ситуацию каждой страны-кандидата», — написала она.

Насколько серьезно внешние угрозы влияют на голосование?

Магнус Магнуссон возглавляет платформу, выступающую за более тесные связи с ЕС. Он ранее говорил Euronews, что критически важная инфраструктура страны находится под «постоянными атаками» со стороны российских акторов и нуждается в укреплении. «Есть множество направлений, по которым ЕС может оказать помощь», — подчеркнул он.

НАТО также признал растущие амбиции России и Китая в высоких северных широтах. В ответ альянс активизировал деятельность в регионе, усилив, в частности, воздушное патрулирование и подводное наблюдение.

Еще один аргумент в пользу усиления сотрудничества — стремление успокоить Трампа, который утверждает, что США нужна автономная территория Гренландии по соображениям национальной безопасности, ссылаясь на рост активности России и Китая в регионе.

Нередко, повторяя свои угрозы, он путает Исландию с Гренландией, и, как рассказали Euronews эксперты, в Рейкьявике это воспринимается как серьезный тревожный сигнал. Не секрет и то, что Вашингтон хочет «европеизировать» НАТО и пересмотреть конфигурацию своего военного присутствия на континенте — по оценке европейского комиссара по обороне Андрюса Кубилиуса, замена американских военных мощностей обойдется Европе в 500 млрд евро.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас также признала, что сферы безопасности ЕС и Исландии тесно переплетены на фоне растущего интереса к региону со стороны как Кремля, так и Пекина.

«От российских угроз инфраструктуре на морском дне до усиления интереса Китая к Арктике — совместные действия дают нам больше рычагов влияния», — заявила Каллас на совместной пресс-конференции в марте, посвященной подписанию партнерства в сфере безопасности и обороны между Исландией и ЕС.

На встрече по случаю подписания пакта, призванного укрепить оборонное сотрудничество между сторонами, министр иностранных дел Исландии Торгердюр Катрин Гуннарсдоттир заявила, что соглашение о ЕЭЗ стало прочной основой этих отношений, однако мир меняется. «Мы должны принять эти изменения», — добавила она.

Старший советник Европейского политического центра Тобиас Эцольд считает, что именно растущие сомнения в надежности США в регионе в сочетании с все более конфронтационной позицией России вновь разогрели дискуссию в Исландии о референдуме по ЕС.

Именно геополитическая сцена, по его мнению, привнесла «новую динамику» в обсуждение, которое более десяти лет оставалось фактически в спящем режиме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com