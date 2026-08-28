США взялись за теневой банк Ирана 2 28.08.2026, 21:20

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Против него введены санкции.

Министерство финансов США ввело ограничения в отношении зарегистрированного в ОАЭ банка Banque Misr UAE, обвинив его в помощи иранским финансовым сетям в обходе американских санкций.

Согласно заявлению американского ведомства, банку ограничили доступ к корреспондентским отношениям с финансовыми учреждениями США. В Вашингтоне считают, что Banque Misr UAE на протяжении длительного времени способствовал интеграции иранских структур в международную финансовую систему.

По данным Минфина США, с января 2024 года по июнь 2026 года через банк прошло около 1,8 млрд долларов в интересах 103 компаний, которые могут быть связаны с иранскими теневыми финансовыми сетями.

Американские власти утверждают, что эти операции позволяли структурам, связанным с Ираном, сохранять доступ к международным расчетам и обходить действующие ограничения.

«Те, кто помогает Ирану, не смогут бесконечно пользоваться доступом к доллару США и мировой финансовой системе», — заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя введенные ограничения.

Под санкции попали еще несколько структур

Одновременно Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список Резу Мохаммада Таиди, руководителя дубайского подразделения иранского Bank Melli.

Ограничения также затронули зарегистрированную в Гонконге компанию, которую американские власти считают подставной структурой. По версии Минфина США, она участвовала в операциях по отмыванию средств в интересах находящейся под санкциями иранской биржи.

Новые ограничения стали очередным шагом Вашингтона против финансовых каналов, которые, по оценке американских властей, используются Ираном для обхода санкций и доступа к международной финансовой системе.

Ранее сообщалось о запуске новой американской операции, направленной на усиление экономического давления на Иран и его союзников. Кроме того, Вашингтон анонсировал дальнейшие меры, предусматривающие сочетание финансовой изоляции Ирана с ограничениями, связанными с судоходством через Ормузский пролив.

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