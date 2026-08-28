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Помощник Путина опроверг заявление белорусских властей

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  • 28.08.2026, 21:34
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Помощник Путина опроверг заявление белорусских властей
Фото: reuters

Визит Лукашенко носит неофициальный характер.

Визит Александра Лукашенко в Москву, как сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, носит неофициальный характер.

По его словам, переговоры Лукашенко и Владимира Путина запланированы на субботу. Общение пройдет в неформальной обстановке.

«В эти дни в Москве с неофициальным визитом находится Лукашенко. Завтра планируются его переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным. После переговоров лидеры пообщаются в неформальной обстановке», — сказал Ушаков.

При этом ранее белорусская сторона сообщала, что Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Лукашенко пообещал вместе с Россией решить «проблему» в Украине.

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