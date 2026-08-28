Ученые нашли специю, способную помочь похудеть 6 28.08.2026, 22:03

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Она влияет на количество съеденной пищи.

Перец чили может влиять не только на вкус блюд, но и на количество съеденной пищи. Исследователи из Пенсильванского государственного университета выяснили, что более острая еда заставляет людей есть медленнее и в итоге употреблять меньше, пишет «Курсор».

В исследовании приняли участие 130 взрослых. Добровольцам предлагали блюда с разной степенью остроты, в частности говядину с чили и курицу тикка масала. Во время экспериментов ученые следили за тем, насколько быстро участники едят, сколько времени проводят за приемом пищи и какой объем еды употребляют.

Оказалось, что после более острой версии говядины участники съедали примерно на 11% меньше пищи — около 46 граммов. При этом темп еды снижался, а удовольствие от блюда практически не менялось.

Еще заметнее эффект проявился во время эксперимента с курицей тикка масала. Когда количество чили увеличивали, участники съедали на 18% меньше, а скорость приема пищи снижалась на 17%.

Ученые считают, что такой эффект может быть связан с капсаицином — веществом, которое отвечает за характерное жжение перца чили. Острая пища способна заставлять человека есть медленнее, а более медленный прием пищи ранее связывали с уменьшением общего количества съеденного.

При этом исследователи не обнаружили, что участники стали значительно больше пить воды. Поэтому снижение количества еды, вероятно, нельзя объяснить исключительно более быстрым ощущением наполненности желудка.

Однако ученые подчеркивают: эксперимент не доказывает, что чили непосредственно способствует похудению. Скорее, добавление острой приправы может быть одним из способов замедлить прием пищи и лучше контролировать размер порций. Поэтому воспринимать перец чили как самостоятельное средство для снижения веса пока не стоит.

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