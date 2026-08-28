Зеленский рассказал, сколько дронов Украина должна запускать по России

Зеленский рассказал, сколько дронов Украина должна запускать по России1
- 28.08.2026, 21:59
- 2,112
Сейчас ВСУ запускают не менее 300 БПЛА ежедневно.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил цель запускать по территории государства-агрессора РФ по тысяче беспилотников в сутки.
Об этом Зеленский сказал в обращении в пятницу, 28 августа.
Сейчас, по его информации, Украина запускает не менее 300 дронов.
«Должно быть больше. Вполне конкретная цель», — подчеркнул Зеленский.
Также он сообщил, что провел Ставку главнокомандующего и что главным вопросом повестки дня была защита от российских реактивных БпЛА.
«Россияне выбрали тактику воздушного террора», — отметил Зеленский и упомянул о постоянных воздушных тревогах в Киеве и других регионах Украины из-за атак российских дронов.
«Все наши средства противодействия уже применяются, в частности было ускорено производство перехватчиков», — сказал Владимир Зеленский
Также 28 августа президент Зеленский заслушал доклад начальника Главного управления разведки Олега Иващенко и по его итогам сообщил, что один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Кстове Нижегородской области остановил работу после ударов украинских дронов 26 августа.