Зеленский рассказал, сколько дронов Украина должна запускать по России 1 28.08.2026, 21:59

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Сейчас ВСУ запускают не менее 300 БПЛА ежедневно.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил цель запускать по территории государства-агрессора РФ по тысяче беспилотников в сутки.

Об этом Зеленский сказал в обращении в пятницу, 28 августа.

Сейчас, по его информации, Украина запускает не менее 300 дронов.

«Должно быть больше. Вполне конкретная цель», — подчеркнул Зеленский.

Также он сообщил, что провел Ставку главнокомандующего и что главным вопросом повестки дня была защита от российских реактивных БпЛА.

«Россияне выбрали тактику воздушного террора», — отметил Зеленский и упомянул о постоянных воздушных тревогах в Киеве и других регионах Украины из-за атак российских дронов.

«Все наши средства противодействия уже применяются, в частности было ускорено производство перехватчиков», — сказал Владимир Зеленский

Также 28 августа президент Зеленский заслушал доклад начальника Главного управления разведки Олега Иващенко и по его итогам сообщил, что один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Кстове Нижегородской области остановил работу после ударов украинских дронов 26 августа.

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