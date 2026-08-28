СМИ рассказали о позитивной для Украины динамике 2 28.08.2026, 22:26

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Россия теряет больше солдат, чем может набрать.

Российская армия ежемесячно недосчитывается примерно 6 тысяч военнослужащих по сравнению с тем количеством людей, которое удается привлечь на службу. Несмотря на активный набор, Москва пока не способна полностью компенсировать потери на войне против Украины.

Об этом The Guardian рассказали западные официальные лица.

По их оценкам, Россия по-прежнему привлекает около 1 тысячи военнослужащих в сутки. Однако в течение последних двух месяцев этого оказалось недостаточно, чтобы восполнить потери убитыми и ранеными.

«Разница между количеством людей, которых Россия теряет в ходе боевых действий, и числом тех, кого ей удается мобилизовать, составляет около 6 тысяч человек в месяц», — сообщил один из западных чиновников.

По мнению западных представителей, неспособность России быстро восполнять потери может быть одной из причин, по которым Владимир Путин усиливает атаки на украинскую инфраструктуру и население.

С начала июля российские войска запустили по Украине более 360 ракет. При этом Киев сталкивается с нехваткой боеприпасов для систем противовоздушной обороны Patriot.

Западные чиновники считают, что Москва стремится таким образом давить на моральное состояние украинцев. Одной из целей российских ударов может стать энергетическая инфраструктура Украины накануне зимнего периода.

Новая мобилизация может ударить по России

Масштабная мобилизация остается для Кремля проблемным вариантом из-за возможных политических и экономических последствий.

После объявления мобилизации осенью 2022 года Россию покинул примерно миллион человек, причем среди уехавших было значительное число квалифицированных специалистов. По оценкам западных чиновников, обратно вернулась менее половины из них.

Есть и практическая проблема: российской армии может не хватить техники и командного состава для полноценной подготовки большого количества новых военнослужащих.

Тем временем Украина продолжает наносить удары по российским нефтяным объектам. Эти атаки уже создают проблемы с обеспечением топливом в отдельных регионах России.

Киев при этом призывает западных партнеров увеличить военную помощь, в частности поставки наступательных ракет и средств противовоздушной обороны.

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