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Дроны ВСУ атаковали Москву

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  • 28.08.2026, 22:45
  • 4,626
Дроны ВСУ атаковали Москву

Мэр Собянин сообщил о семи БПЛА.

Российские силы противовоздушной обороны якобы уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, обломки сбитых аппаратов упали на территории города или области.

Таким образом, с начала суток 28 августа российские военные заявили об уничтожении уже девяти беспилотников, направлявшихся к Москве. О первых двух сбитых дронах Собянин сообщил утром.

Предыдущая атака беспилотников на столичный регион произошла 26 августа. Тогда, по утверждению российских властей, ПВО уничтожила десять аппаратов.

Из-за той атаки временно ограничивалась работа московских аэропортов. Домодедово и Жуковский приостанавливали прием и отправку рейсов, а Внуково обслуживало самолеты по согласованию с соответствующими органами.

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