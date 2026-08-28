В Беларуси на 51% может подорожать мука 5 28.08.2026, 22:13

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Власти хотят ввести регулируемую цену на этот продукт.

В Беларуси в августе–сентябре может вырасти стоимость муки первого и высшего сортов. Об этом сообщила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич.

По данным «Белгоспищепрома», отдельные предприятия рассматривают возможность повышения цен на муку сразу на несколько процентов. В зависимости от производителя рост может составить от 6% до 51,6%, сообщают росСМИ.

В числе предприятий, которые могут пересмотреть стоимость продукции, называются Минский, Климовичский и Гомельский комбинаты хлебопродуктов. В Минторге заявили, что намерены проверить информацию о возможном повышении цен. В ведомстве напомнили, что в стране продолжает действовать постановление №713, регулирующее стоимость социально значимых товаров.

Если информация о повышении цен подтвердится, власти намерены принять соответствующие меры в рамках законодательства.

Короткевич также подчеркнула, что принцип «справедливой цены» касается не только торговых организаций, но и производителей. По ее словам, необоснованный рост стоимости сырья и продукции производителей в конечном итоге отражается на ценах для покупателей.

Замминистра призвала производителей и представителей торговли не пытаться получать краткосрочную выгоду за счет существенного увеличения стоимости товаров.

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