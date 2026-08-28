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Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину

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  • Вадим Денисенко, УНИАН
  • 28.08.2026, 22:28
  • 27,286
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Вадим Денисенко

Война будет в первую очередь информационной.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко срочно вылетел с рабочим визитом в Российскую Федерацию сразу после визита в Москву директора ЦРУ Джона Ретклиффа и на фоне сообщений о строительстве военной базы и подподъездных путей непосредственно у границы с Украиной (спойлер – это строительство продолжается не первый год).

Официальная версия белорусской стороны: Лукашенко проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, на которых будут обсуждаться «ключевые направления двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, а также обеспечение безопасности». Также планируется встреча Лукашенко с российским премьером Михаилом Мишустиным для обсуждения «развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества» и «реализации совместных кооперационных проектов».

На самом деле визит Лукашенко в Москву – это действительно о войне. Но не о реальной, а прежде всего об информационной. Лукашенко не согласится предоставить свою территорию для нападения на Украину и страны Балтии, пока его в этом поддерживает Китай. А Китай его поддерживает.

Однако на фоне информации о подготовке агрессии против одной из прибалтийских стран (ради чего в Москву и приезжал Ретклифф) визит Лукашенко приобретает новый оттенок.

После этого визита появится масса новой конспирологии, которую будут выдвигать россияне и которую с радостью будут тиражировать западные и украинские СМИ. Таким образом, уровень тревоги резко возрастет. И все это будет происходить на фоне залетов российских самолетов на территорию стран НАТО и ударов по кораблям в территориальных водах Румынии.

Дело в том, что Путину нужна истерия в Европе, но для него гораздо важнее, чтобы президент США Дональд Трамп, который уже пошел на контакт (визит Ретклиффа и есть этот контакт), вернулся к «духу Анкориджа-2».

Итак, вся эта информационно-кинетическая операция имеет свои временные рамки – выборы в США. Напасть до американских выборов – значит потопить Трампа, ведь тогда он проиграет и Конгресс, и Сенат. Поэтому, с одной стороны, у Трампа есть время, чтобы переименовывать озера и океаны, но параллельно он будет вынужден обращать внимание на развертывание этой гибридной операции (ведь она обязательно повлияет на ход выборов).

Что касается Украины, то резкое увеличение обстрелов и, в частности, террор в Киеве – это часть этой операции. Путину крайне важно резко ухудшить морально-психологическое состояние населения в Украине и попытаться сломить волю к сопротивлению. Параллельно с этим он попытается выторговать прекращение обстрелов в обмен на максимальные уступки.

Конечно, жизнь, как всегда, внесет свои коррективы. Но, похоже, это план «А» Российской Федерации на ближайшие пару месяцев.

Вадим Денисенко, УНИАН

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