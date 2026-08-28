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Сикорский: Путин уже давал обещания главе ЦРУ президента Байдена

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  • 28.08.2026, 13:00
  • 2,632
Сикорский: Путин уже давал обещания главе ЦРУ президента Байдена
Радослав Сикорский

Переговоры ЦРУ в Москве в Польше восприняли как повод усиливать оборону.

Переговоры директора ЦРУ в Москве в Польше расценили как предлог ускорить оборону. В Варшаве напомнили, что обещание не нападать Россия уже давала перед вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Х.

Заверения России о том, что она не будет нападать на НАТО, не стоит доверять. На это отреагировал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя сообщения о переговорах директора ЦРУ в Москве.

По его словам, шпионы Путина, очевидно, сказали директору ЦРУ, что тот не будет провоцировать НАТО. Политик напомнил, что в преддверии полномасштабного вторжения Кремль уже давал подобные заверения.

«Путин сказал директору ЦРУ президента Байдена, что не будет вторгаться в Украину», – отметил Сикорский.

На этом фоне глава польской дипломатии призвал ускорить оборонную подготовку.

Напомним, на этой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Москву - по данным СМИ, он предостерег Россию от нападений на НАТО. Впоследствии в Кремле подтвердили переговоры Рэтклиффа с российскими спецслужбами.

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