Сикорский: Путин уже давал обещания главе ЦРУ президента Байдена2
- 28.08.2026, 13:00
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Переговоры ЦРУ в Москве в Польше восприняли как повод усиливать оборону.
Переговоры директора ЦРУ в Москве в Польше расценили как предлог ускорить оборону. В Варшаве напомнили, что обещание не нападать Россия уже давала перед вторжением в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Х.
Заверения России о том, что она не будет нападать на НАТО, не стоит доверять. На это отреагировал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя сообщения о переговорах директора ЦРУ в Москве.
По его словам, шпионы Путина, очевидно, сказали директору ЦРУ, что тот не будет провоцировать НАТО. Политик напомнил, что в преддверии полномасштабного вторжения Кремль уже давал подобные заверения.
«Путин сказал директору ЦРУ президента Байдена, что не будет вторгаться в Украину», – отметил Сикорский.
На этом фоне глава польской дипломатии призвал ускорить оборонную подготовку.
Напомним, на этой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Москву - по данным СМИ, он предостерег Россию от нападений на НАТО. Впоследствии в Кремле подтвердили переговоры Рэтклиффа с российскими спецслужбами.