WSJ: Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву с особой миссией 10 28.08.2026, 9:43

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Джон Рэтклифф

Была поставлена задача убедить Путина завершить войну.

Президент США Дональд Трамп лично отправил директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа на переговоры в Москву, сообщили The Wall Street Journal (WSJ) осведомленные источники. По их словам, глава Белого дома не проинформировал об этом заранее доверенных помощников и военачальников, которые оказались в неведении, с каким посланием Рэтклифф отправился в Россию.

Знакомые с ходом визита собеседники The New York Times (NYT) рассказали, что директор ЦРУ встретился в Москве с главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым. Он поделился «мрачной» оценкой ситуации на фронте в Украине и призвал заключить соглашение о прекращении войны до того, как военное и экономическое положение России ухудшится. Перед встречей с главой ФСБ Рэтклифф, по данным источников NYT, провел переговоры с украинской стороной и заверил, что будет изучать позицию Москвы, а не идти на уступки.

Глава ЦРУ посетил Россию с неожиданным визитом 25 августа. В Кремле сначала заявляли, что ничего не знают о приземлившемся во Внуково самолете ВВС США, но позднее подтвердили прибытие Рэтклиффа для «контактов между спецслужбами». Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о встрече с директором ЦРУ, отметив, что обсудил с ним «ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб».

До этого WSJ и Politico со ссылкой на источники писали, что Рэтклифф на встречах с представителями российских спецслужб предостерег Москву от нападения на страны НАТО. В частности, речь шла о недопустимости агрессии в отношении граничащих с Россией Эстонии, Латвии и Литвы. Помимо этого, глава ЦРУ призвал Россию не оказывать военную и экономическую поддержку Ирану.

Трамп назвал визит Рэтклиффа в Россию «обычной рабочей встречей». Однако после возвращения в Вашингтон глава ЦРУ прибыл на закрытое совещание главы Белого дома с силовым блоком, в котором приняли участие глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Встреча продлилась около трех часов.

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