Трамп сделал важное заявление по безопасности после визита главы ЦРУ в Москву 11 28.08.2026, 8:02

11,550

Президент США назвал поездку «обычной деловой».

Президент США Дональд Трамп в беседе с Axios заявил, что его не беспокоит возможность нападения России на страны НАТО. «Меня это совсем не беспокоит. Проблем нет», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной российской провокации против альянса.

По словам Трампа, посетивший Москву 25 августа глава ЦРУ Джон Рэтклифф не передавал в Кремль никаких посланий о недопустимости атаки на альянс, о которых ранее писали СМИ. «Рэтклифф встречается со своим российским коллегой раз в полгода или раз в год. У них очень хорошие отношения. Никаких сообщений не было, и ничего необычного не произошло», — сказал Трамп, назвав поездку главы ЦРУ «обычной деловой».

Как отмечает Axios, заявления Трампа прозвучали параллельно с растущей обеспокоенностью европейских стран, которые опасаются, что Москва может попытаться проверить решимость НАТО и приверженность Вашингтона статье 5 Североатлантического договора, гарантирующей коллективную оборону.

По данным источников The Wall Street Journal, американская разведка рассматривает сценарий, при котором Владимир Путин после выборов в Думу может пойти на эскалацию с Западом, включая «ограниченное нападение» на одну из стран альянса — например, кибератаку или небольшое сухопутное вторжение в страны Балтии.

По данным Politico, глава ЦРУ, помимо обсуждения ситуации вокруг НАТО, также предупредил Путина о недопустимости военной и экономической поддержки Ирана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com