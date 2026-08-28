Кремль оплакивает «боснийского мясника»9
- 28.08.2026, 7:57
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В России до сих пор не признают геноцид в Сребренице.
МИД РФ и посольство РФ в Сербии отреагировали на смерть бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, получившего прозвище «боснийский мясник». В российском МИДе опубликовали сообщения со словами соболезнования его семье.
Об этом сообщает МИД России.
Как отмечается в заявлении дипломатического ведомства РФ, что дело Младича, «какие бы ни были фактические обстоятельства, легшие в его основу, стало вопиющим проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала».
«Выражаем искренние соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении МИД России.
За что осудили Ратко Младича
Ратко Младич командовал армией боснийских сербов во время войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. Международный трибунал по бывшей Югославии в 2017 году признал его виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев войны и назначил пожизненное заключение. В 2021 году апелляционная инстанция подтвердила приговор и наказание.
Одним из ключевых эпизодов дела стала резня в Сребренице в июле 1995 года. После захвата боснийскими сербскими силами объявленной ООН «зоной безопасности» Сребреницы было убито более 8 тысяч боснийских мусульман – преимущественно мужчин и мальчиков. Трибунал квалифицировал эти события как геноцид. В международных СМИ Младича часто называли «боснийским мясником».
Младича также признали ответственным за другие тяжкие преступления во время войны. В частности, суд установил его вину в преследовании, истреблении, убийствах, депортациях и насильственном перемещении населения, терроризировании гражданских в Сараево и захвате заложников из персонала ООН.
Циничная реакция Младича на суде
Во время суда в Гааге Ратко Младич вел себя дерзко. Например, во время свидетельств матери одной из жертв резни в Сребренице он проводил себе по горлу рукой, имитируя движение ножом.
Кроме того, многие ультраправые националисты в Сербии до сих пор считают Младича героем. Ни они, ни РФ не признают результаты трибунала в Гааге.