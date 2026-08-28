Канада поставила на место Трампа за переименование озера Онтарио 15 28.08.2026, 7:35

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Президенту США напомнили исторический контекст.

Лидер США Дональд Трамп официально переименовал озеро Онтарио, разделяющее Штаты и Канаду в озеро Америка. Но премьер Канады Марк Карни отреагировал с достоинством и напомнил исторический контекст.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение премьера Марка Карни в соцсети X.

Лидер канадского правительства написал, что название озера Онтарио происходит от слова «Ontari’io» на языке индейского народа вендат, которое, что вполне уместно, означает «озеро прекрасное, озеро большое».

Карни напомнил, что этому названию более 400 лет - он появился задолго до образования Канадской конфедерации и провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки.

«Мы знаем, что Америка меняется. Меняются ее торговые отношения, внешняя политика, национальные памятники, названия географических объектов. Канадцы также знают, что называть вещи своими именами означает называть это озером Онтарио - тогда, сейчас и всегда», - отметил Карни.

Ранее президент США перед журналистами подписал указ о переименовании озера Онтарио, разделяющего две страны. До этого он сделал это своими руками просто перечеркнув название на карте и написав фломастером «озеро Америка».

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