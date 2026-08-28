DW: Россияне в бешенстве из-за ухудшения жизни 13 28.08.2026, 4:33

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Бензин, безденежье и отсутствие перспектив в будущем.

Экономическое давление и последствия войны все сильнее отражаются на повседневной жизни россиян. Анонимные пользователи рассказали о дефиците топлива, проблемах с работой, падении доходов и растущем ощущении неопределенности, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org)

Одной из главных проблем остается нехватка бензина. После ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам в ряде регионов образовались длинные очереди на АЗС, а власти ввели ограничения на продажу топлива. Мощности переработки сократились почти на треть, однако предпринимаемые властями меры не позволяют полностью закрыть дефицит.

Средняя цена бензина выросла на 7,4%, причем в некоторых регионах рост оказался значительно выше. Особенно резко цены повышают независимые автозаправки.

Одновременно ухудшается ситуация на рынке труда. Несмотря на рекордно низкую официальную безработицу, количество резюме растет, а число вакансий сокращается. Компании переводят сотрудников на неполный рабочий день, отправляют их в отпуска без сохранения зарплаты и урезают выплаты.

«Люди в бешенстве», — приводит DW один из отзывов пользователей.

Россияне также начинают экономить на повседневных расходах и откладывать долгосрочные планы. Некоторые снимают деньги со счетов, покупают доллары, отказываются от поездок и постоянно используют VPN на фоне проблем с интернетом. Другие уже уехали из страны.

По словам пользователей DW, в обществе усиливаются тревога, апатия и ощущение разобщенности. Разговоров о войне многие избегают, а будущее страны представляется все более неопределенным.

«Люди живут на короткой дистанции», — отмечают авторы материала, описывая настроения россиян на фоне продолжающегося экономического давления.

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