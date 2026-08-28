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NYT: Директор ЦРУ в Москве призывал РФ заключить соглашение с Украиной

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  • 28.08.2026, 0:52
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NYT: Директор ЦРУ в Москве призывал РФ заключить соглашение с Украиной
Джон Рэтклифф
Фото: Getty Images

Джон Рэтклифф предупредил Кремль об ухудшении военной и экономической ситуации.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф на этой неделе совершил тайный визит в Москву, чтобы поделиться пессимистичной оценкой хода войны России против Украины и призвать РФ заключить соглашение, пока военная и экономическая ситуация не ухудшилась.

Об этом сообщают действующие и бывшие американские должностные лица, пишет The New York Times.

Рэтклифф передал сообщение Александру Бортникову, главе Федеральной службы безопасности России, и не высказывал никаких угроз относительно возможных последствий для российской стороны, если Владимир Путин проигнорирует оценку директора ЦРУ и решит продолжать войну.

Аналитики ЦРУ давно сомневаются, получает ли Путин от своих советников честные оценки хода и последствий войны.

ЦРУ давно поддерживает каналы связи с ФСБ и Службой внешней разведки России (СВР) — эти разведывательные каналы действуют параллельно с отдельными каналами общения с российскими официальными лицами, которыми занимаются спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Некоторые должностные лица выразили надежду, что Путин — сам бывший офицер разведки — воспримет сообщение от директора ЦРУ как более срочное и достоверное, чем информацию, переданную по обычным дипломатическим каналам.

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