Rafale против J-16: французский и китайский истребители впервые провели воздушный бой 4 27.08.2026, 23:17

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Фото: Industry Handout.

Пилоты двух армий поднялись в воздух над Африкой, чтобы проверить, чья техника сильнее.

Впервые в истории авиации китайский истребитель J-16 вступил в воздушный бой с французским Dassault Rafale. Событие произошло 23 августа 2026 года над Египтом в рамках совместных учений Eagles of Civilization, сообщает издание 19FortyFive.

Как стало известно, китайские J-16 и египетские Rafale поочередно поднимались в воздух и отрабатывали маневры друг против друга в условиях, максимально приближенных к боевым. Перед полетами пилоты обеих стран прошли инструктаж по безопасности полетов и управлению воздушным пространством.

Отмечается, что это уже вторые совместные учения Китая и Египта после их дебюта в прошлом году. Как утверждают военные обозреватели, нынешний этап стал уникальным еще и потому, что истребители J-16 впервые появились на африканском континенте, ведь ранее их фиксировали только на территории России, Таиланда и Пакистана.

Помимо самих истребителей, Пекин развернул в Египте внушительную техническую группу поддержки: самолет радиоэлектронной борьбы Y-9LG, борт дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, военно-транспортные Y-20, самолеты-заправщики YY-20A и вертолеты Z-20. По имеющимся данным, многодневные тренировки охватывают ряд египетских авиабаз и гармонично сочетают теоретическую базу с практическими полетами.

Кадры из кабины одного из J-16, снятые во время учебного боя, показали египетский Rafale на близкой дистанции – а отдельные видеоотрывки, появившиеся в сети, зафиксировали, как французский истребитель совершает быстрый проход рядом с китайским самолетом, готовясь к маневренному бою на короткой дистанции. Китайские государственные медиа опубликовали эти кадры под красноречивым названием: Shenyang J-16 vs Dassault Rafale.

Египетская сторона оказалась значительно более сдержанной – представитель вооруженных сил страны подтвердил лишь участие Rafale и MiG-29M2, не вдаваясь в подробности.

Примечательно, что в тех же учениях принимали участие и советские МиГ-29, которые до сих пор стоят на вооружении Египта, поэтому в небе одновременно можно было увидеть три разных поколения истребителей.

Главный редактор пекинского издания Aerospace Knowledge Ван Яньнань заявил, что хотя J-16 и Rafale относятся к одному поколению истребителей, китайский самолет обладает более широкими возможностями благодаря постоянным модернизациям китайской авиационной промышленности. По его словам, помимо самой Франции, именно Индия и Египет являются главными операторами Rafale, поэтому Египет стал особенно показательной площадкой для проверки китайской техники.

Интерес к противостоянию с французским истребителем вырос еще в прошлом году, когда во время индийско-пакистанского конфликта пакистанские J-10C, по заявлениям Исламабада, сбили несколько индийских самолетов, в том числе Rafale. Индия эту информацию опровергла, а независимые аналитики до сих пор ставят под сомнение заявления обеих сторон о победе.

Сам J-16 – это двухместный двухдвигательный истребитель поколения 4.5 производства Shenyang Aircraft Corporation, разработанный для дальних миссий. Он крупнее и тяжелее J-10 и оснащен современной авионикой, мощным радаром и системами радиоэлектронной борьбы.

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